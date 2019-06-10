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В Алматы осуществляется прием вторсырья

Вчера, 07:38
В Алматы осуществляется прием вторсырья


Управлением зеленой экономики города Алматы в целях сокращения загрязнения окружающей среды на территории города установлены 23 пункта приема вторичного сырья (макулатуры, пластиковых и стеклянных отходов). За 5 месяцев 2019 года было собрано – 1200 тонн вторсырья, до конца года ориентировочно объем составит 3000 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Управления зеленой экономики города Алматы.

За сдачу вторсырья можно получить от 5 до 30 тенге/кг.

В 2015 году функционировали 6 пунктов приема, каждый из которых собирал порядка 3,3 тонн вторсырья в месяц, за год было собрано порядка 240 тонн.


В Алматы осуществляется прием вторсырья

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На сегодняшний день функционируют 23 пункта, каждый из которых собирает свыше 10 тонн вторсырья в месяц, что на 60% больше предыдущих лет. Это говорит о том, что население все больше заботиться об экологии города и развивается культура сознания граждан.

Работа по увеличению пунктов приема вторсырья будет продолжена.

В Алматы осуществляется прием вторсырья

Пункты приемов расположены: (мкр. Алгабас (Напротив Алматы Арена), пр. Райымбекауг.ул. Емцова (магазин Мурагер), пр. Рыскулова междуул,Емцова и ул.Тлендиева(перед кафе «Уч-Кудук»), мкр. Зерделі (Алгабас-6), ул. Толеби уг.ул. Мирзояна (Напротив магазина «Стрела»), мкр. 8 д. 29), мкр. 4 д 22 (возле кинотеатра Сары-Арка), ТЦ «METRO», мкр. Мамыр 1 (ТРЦ «Спутник»), мкр. Аксай 3 В, ул. Тимирязева 81 уг.ул.Ауэзова, мкр. Айнабулак 3 ул. Макатаева 119, мкр. Кокжиек д.35, мкр. Кулагер (ул.Омарова23 а), пр. Райымбека 245 (ТРЦ Максима), мкр. Думан 2, ул.Пушкина 50, ул. Жолдасбековауг.ул. Мендикулова, БЦ «Туркестан», мкрКалкаман (ГКБ №1), мкрКалкаман (Школа 157), мкр. Жулдыз 2 д.30, мкр. Жасканат ул. Баймагамбетова

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