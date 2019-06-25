Huawei подала иск к Министерству торговли США

Сегодня, 07:34

Китайская компания Huawei подала иск в суде США к министерству торговли этой страны, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске, сообщает агентство Прайм со ссылкой на агентство Bloomberg.

Уже два года американские чиновники не могут принять решение, нужно ли выдавать отдельную лицензию на вывоз этой партии оборудования, которое было еще в июле 2017 года направлено на тестирование в лабораторию в штате Калифорния, но после этого уже на обратном пути в Китай было изъято на Аляске.

Как утверждает Huawei, компания передала американской стороне всю запрошенную информацию по продукции, которая на момент отправки не требовала выдачи отдельной лицензии на вывоз. Однако министерство торговли за 20 месяцев так и не приняли решение. В этой связи Huawei просит судью признать, что администрация США «незаконно воздерживалась или необоснованно откладывала действия ведомства» в отношении изъятого оборудования.