В Арысе восстановлено движение поездов

Вчера, 07:50

Движение по главным железнодорожным путям станции Арыс восстановлено, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе «азастан темір жолы».



«После очистки от боеприпасов и ремонта железнодорожных путей, подачи напряжения в контактную сеть открыты для движения участки: Арысь-Талдыкудук - по четному пути, Шагыр-Талдыкудук - по нечетному пути, Калаш-Арыс-2 - по четному и нечетному пути, Акдала-Арысь -2 - по четному пути. Первый пассажирский поезд №369 «Новосибирск-Ташкент» отправлен со станции Шымкент 26 июня в 22 часа 30 минут», - указывается в сообщении.

В городе Арыс обнаружено более 5 тысяч снарядов

Станция Арыс открыта для движения только по главным путям. Сортировочные и приема-отправочные пути пока закрыты для движения. За ночь с 26-го по 27 июня по станции Арысь пропущено 23 поезда, из них: 7 пассажирских, 8 контейнерных, 8 грузовых.

Как сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области, для восстановительных работ город поделен на 17 секторов, за каждый из которых ответственны сотрудники акимата. Специалисты проведут фото- и видеосъемку домов и составят акты. «Даны задания по восстановлению Арыси по 17 секторам. С каждого района приедут по 10 бригад, всего 1500 человек. Представители акиматов уже объезжают свои сектора», - сказал Умирзак Шукеев.

Военнослужащие должны полностью очистить город от осколков снарядов до субботы.

С жителями города, временно размещенными в социальных

объектах Шымкента, встретился министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев.

«Восстановление Арыси на личном контроле Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Правительству дано соответствующее поручение, выделяется все, что необходимые средства для ремонта и восстановления города, социальных объектов, жилой и инженерной инфраструктуры. Прошу вас не поддаваться на какие-либо провокации и не верить слухам. Правительство и местные органы делают, все что необходимо. Все средства и гуманитарная помощь будут прозрачно и справедливо

распределены между вами. Для этого будет создана общественная комиссия,

куда войдут ваши представители», - сказал он.

Также он сообщил, что воинская часть из города будет перенесена.

«Работает комиссия, которая решает вопросы передислокации воинской части из города Арысь в безопасное место. Главная задача – не допустить повторения трагедии в будущем. Не останется без внимания и экологическая обстановка. Прошу вас набраться терпения, в ближайшее время ситуация нормализуется», - отметил министр.