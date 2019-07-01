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Huawei получила свыше 80 тысяч патентов по всему миру, включая США

1-07-2019, 07:53
Huawei получила свыше 80 тысяч патентов по всему миру, включая США


Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. по состоянию на конец 2018 года получила в общей сложности 87,805 тыс. патентов по всему миру, в том числе 11,152 тыс. в США. Компания ежегодно выделяет на НИОКР 10-15% доходов, приводит данные Huawei агентство "Синьхуа". Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.


В частности, только в разработку сетей связи стандарта 5G компания к концу прошлого года вложила более $2 млрд. Это "больше, чем общий объем инвестиций в 5G от всех основных поставщиков оборудования в Соединенных Штатах и Европе", - заявил директор компании по юридическим вопросам Сун Люпин.


По его словам, Huawei заплатила более $6 млрд в виде роялти за использование интеллектуальной собственности (ИС) других компаний за последние 30 лет, почти 80% из них получили американские фирмы.


Он подчеркнул, что уважение и защита прав интеллектуальной собственности входит в основные принципы компании Huawei и является краеугольным камнем ее успеха в бизнесе. Сун Люпин призвал не политизировать споры в области ИС.


Huawei получила свыше 80 тысяч патентов по всему миру, включая США

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«За последние 30 лет ни один суд не пришел к выводу, что Huawei занимается вредоносной кражей интеллектуальной собственности», - сказал он.

По его словам, "ни одна компания не может стать мировым лидером, воруя у других".
Признав, что Huawei была по обе стороны споров вокруг ИС, которые являются "общим местом в международном бизнесе", Сун Люпин призвал к решению таких вопросов путем судебного разбирательства.


Huawei является крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования и лидером в развитии технологии 5G. Ранее в этом году Huawei была внесена в "черный список" компаний, поставки американского оборудования которым могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

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