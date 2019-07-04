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LG Electronics объявляет о старте продаж новой линейки телевизоров 2019 года

4-07-2019, 07:33
LG Electronics объявляет о старте продаж новой линейки телевизоров 2019 года


Компания LG Electronics (LG) объявляет о старте продаж в Казахстане линейки премиальных телевизоров 2019 года, включающей передовые OLED- и NanoCell-модели. Флагманские телевизоры LG оснащены технологиями Dolby Vision для превосходного качества HDR и Dolby Atmos для реалистичного звука с эффектом погружения.

Казахстанцы смогут по достоинству оценить титулованный OLED-телевизор LG модели E9, признанный неоспоримым победителем iF Design Award 2019 за превосходный дизайн. Использование прозрачного стекла в нижней части с подставкой, утопленной на большом расстоянии за экраном, усиливает эффект погружения и привлекает внимание зрителя.

В этом году телевизоры OLED от LG предлагают улучшенное качество изображения и звука с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) благодаря передовому интеллектуальному процессору второго поколения (Alpha) 9 Gen 2 и технологии глубинного обучения. Таким образом, LG – единственный бренд, предоставляющий доступ к ведущим платформам ИИ без необходимости установки дополнительных устройств.

LG Electronics объявляет о старте продаж новой линейки телевизоров 2019 года

Процессор 9 Gen 2 в OLED-телевизорах LG серий W, E и C повышает качество изображения и звука благодаря технологии глубинного обучения и доступу к обширной базе визуальных данных. Это позволяет процессору оптимизировать изображения, распознавая качество источника контента и реализуя лучший алгоритм, в результате чего достигается потрясающая реалистичность изображения. Процессор также анализирует условия окружающей среды для обеспечения оптимальной яркости экрана.

А модели NanoCell – самые передовые жидкокристаллические телевизоры компании, обеспечивают невероятно точную и яркую цветопередачу под любым углом обзора благодаря широкой цветовой палитре, которая включает более миллиарда насыщенных оттенков. Все это в корпусе с изящным дизайном и ультратонкими рамками. Благодаря разрешению Ultra HD изображение будет идеальным даже на близком расстоянии.

Технология LG 4K Cinema HDR с поддержкой большинства форматов HDR в точности передает замысел режиссера. Окунитесь в изображение кинематографического качества большинства форматов HDR, включая Advanced HDR от Technicolor и HDR10 Pro.

NanoCell-модели 2019 года оснащены новым процессором 7 второго поколения с искусственным интеллектом и глубинным обучением и создают уникальное детализированное изображение и потрясающий звук, настроенный под ваше окружение.

Искусственный интеллект открывает много новых возможностей для голосового управления NanoCell-телевизорами. Распознавание разговорной речи позволяет поддерживать диалог с телевизором и получать индивидуальные рекомендации в соответствии с вашими предпочтениями.

LG также дарит 3-месячную подписку на сервис LG ПЛЮС Каналы всем новым покупателям телевизоров LG Smart TV с возможностью получить доступ к более чем 140 телеканалам без необходимости настройки дополнительного оборудования.

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