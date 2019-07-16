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Microsoft рассказала о будущем неактивных учетных записей

Вчера, 07:34
Microsoft рассказала о будущем неактивных учетных записей


Microsoft будет удалять заброшенные учетные записи пользователей через два года бездействия, а не через пять, как было ранее, сообщается в документе, опубликованном на сайте компании, пишет RNS.

«В соответствии с условиями пользовательского соглашения вы должны использовать свою учетную запись Microsoft, чтобы она оставалась активной. Microsoft оставляет за собой право удалить все неактивные учетные записи. Вы должны входить в свою учетную запись Microsoft не реже одного раза в два года, чтобы ваша учетная запись была активной. Если вы не выполните вход в течение этого времени, Microsoft сочтет вашу учетную запись неактивной», — отмечается в документе.

Как пояснили в Microsoft, учетная запись будет считаться активной, если с ее использованием будут совершаться покупки, к ней будут привязаны подписки на различные сервисы, а также если на балансе учетной записи будут денежные средства.
Ранее Microsoft оставляла за собой право удалять неактивные аккаунты спустя пять лет бездействия.

Нововведения вступят в силу с 30 августа текущего года.

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