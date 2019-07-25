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Apple может купить подразделение Intel

25-07-2019, 07:48
Apple может купить подразделение Intel


Компания Apple ведет переговоры с корпорацией Intel о покупке бизнеса по производству 5G-модемов для мобильных устройств. Сумма потенциальной сделки, о которой пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, может составить около 1 млрд долларов, а достичь соглашения стороны могут уже на следующей неделе, сообщает hitech.newsru.com.

При скромной для технологической отрасли заявленной сумме сделки эта покупка может иметь большое значение для Apple, поскольку компания стремится стать лидером в сфере 5G, и наработки Intel будут весьма полезны Apple. Для Intel продажа бизнеса по производству 5G-модемов означает сокращение убытков – по данным издания, компания теряет на разработках для смартфонов около 1 млрд долларов в год.


Apple может купить подразделение Intel

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Intel готова отказаться от этого бизнеса, чтобы сосредоточиться на разработках 5G-технологий для других устройств, пишут «Ведомости».

Ранее Apple и Intel уже вели переговоры по этой сделке, но они были приостановлены после того, как в апреле Apple неожиданно помирилась с компанией Qualcomm и договорилась с ней о поставках 5G-модемов для своих устройств. Тогда в Intel начали искать других покупателей, но затем переговоры с Apple были возобновлены.

Напомним, в середине июня известный аналитик Минг-Чи Куо, прогнозы которого о новых устройствах Apple отличаются большой точностью, предположил, что в 2020 году новые смартфоны iPhone получат поддержку сетей 5G при помощи чипов Qualcomm, а в 2022 или 2023 году Apple может перейти на 5G-модемы собственной разработки. Новость о возможной сделке с Intel косвенно подтверждает правильность этого прогноза.

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