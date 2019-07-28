Apple заявила о покупке модемного бизнеса Intel

Вчера, 07:57Apple приобретет большую часть модемного бизнеса Intel, говорится в сообщениях, опубликованных на сайтах Apple и Intel. Сумма сделки оценивается в 1 млрд долларов. Сделка закроется в конце текущего года, сообщают Ведомости.

Согласно подписанному сторонами соглашению, Apple получит более 17 000 патентов на беспроводные технологии, в том числе на различные протоколы стандартов сотовой связи и архитектуры модемов. Intel сохранит возможность разрабатывать модемы для приложений, не предназначенных для смартфонов, таких как ПК, устройства интернета вещей и автономные транспортные средства.

О том, что Apple ведет переговоры с Intel о покупке бизнеса по производству 5G-модемов для смартфонов, сообщила 23 июля газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. WSJ называла готовящуюся сделку стратегической для Apple, которая стремится к лидерству при внедрении технологии 5G. По мнению WSJ, сделка выгодна и компании Intel, которая смогла таким образом избавиться от убыточного производства. По данным газеты, компания ежегодно теряет на разработках для смартфонов около 1 млрд долларов.

Таким образом, Intel готова отказаться от этого бизнеса по производству модемов для смартфонов, чтобы сосредоточиться на разработках 5G-технологий для других устройств.

