Вечерние торги закрылись на отметке 384,21 тенге за доллар

Вчера, 07:52

Средневзвешенный курс доллара на вечерней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 31 июля 2019 года составил 384,21 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.



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По информации KASE, на торгах долларом США на вечерней сессии минимальный курс сложился на уровне 384 тенге за доллар США, максимальный – 385,25 тенге, курс закрытия — 384,35 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 135 млн 140 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой – 390.

По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи доллара на 17:15 составляет 385,3 тенге, Алматы – 386,5 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 384,20 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 31 июля составляет 384,56 тенге за 1 доллар США. 1 августа, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 384,20 тенге за 1 доллар.