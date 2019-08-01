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Вечерние торги закрылись на отметке 384,21 тенге за доллар

Вчера, 07:52
Вечерние торги закрылись на отметке 384,21 тенге за доллар


Средневзвешенный курс доллара на вечерней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 31 июля 2019 года составил 384,21 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.


Вечерние торги закрылись на отметке 384,21 тенге за доллар

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По информации KASE, на торгах долларом США на вечерней сессии минимальный курс сложился на уровне 384 тенге за доллар США, максимальный – 385,25 тенге, курс закрытия — 384,35 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 135 млн 140 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой – 390.

По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи доллара на 17:15 составляет 385,3 тенге, Алматы – 386,5 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 384,20 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 31 июля составляет 384,56 тенге за 1 доллар США. 1 августа, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 384,20 тенге за 1 доллар.

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