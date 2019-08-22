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Банки готовы кредитовать горнодобывающую промышленность

Сегодня, 07:54
Банки готовы кредитовать горнодобывающую промышленность


Кредитование промышленности после трех лет роста сократилось на 0,6%. Портфель отрасли составил к июлю текущего года лишь 1,8 трлн тенге. Заметим, несмотря на увеличение портфеля, темпы роста в прошлые годы снижались. Так, в 2016-м годовой рост в соответствующем периоде составлял 22,5%, в 2017-м — 10%, в 2018-м — лишь 3,8%. Такие данные приводит finprom.kz.

Доля от всех кредитов за год сократилась с 14,2% до 14,1% по итогам июня, при этом доля от кредитов юридическим лицам выросла с 22,8% до 25,7%.

Банки готовы кредитовать горнодобывающую промышленность

Примечательно, что в горнодобывающем сегменте после двух лет сокращения за последний год отмечен рост, причем сразу на 12,4%. Портфель сектора на конец июня 2019 года составил 343,7 млрд тенге.

Кредитование прочих отраслей промышленности (энергетики, водоснабжения и т. д.) также в плюсе, причем 6 лет подряд: к концу июня 2019-го показатель вырос на 2,5% за год, до 236,6 млрд тенге.

Общее сокращение ссудного портфеля промышленности произошло непосредственно за счет ослабления кредитования сегмента переработки — на 4,2%, до 1,2 трлн тенге, что составляет 68,1% от всей промышленности (годом ранее — 70,6%). Напомним, до этого в обрабатывающей промышленности три года подряд наблюдался рост ссудного портфеля.

Банки готовы кредитовать горнодобывающую промышленность

Одновременно с сокращением портфеля кредитов промышленности вырос объем просроченных займов в отрасли — сразу на 14,2%, до 87,7 млрд тенге, что увеличило удельный вес просрочки с 4,2% до 4,8%. До этого доля просрочки в ссудном портфеле сокращалась 5 лет подряд.

Более 88% просроченных кредитов в отрасли промышленности приходятся на обрабатывающую промышленность: 77,4 млрд тенге, рост за год — на 13,9%. Удельный вес просроченных кредитов в портфеле отрасли за год вырос на 1 п. п., до 6,3%.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, напротив, с ростом ссудного портфеля продолжает сокращаться просроченная задолженность: за последний год — минус 32,9%, до 5,1 млрд тенге. Удельный вес просроченных кредитов сокращается уже 7-й год подряд: с 28,9% до 1,5% (годом ранее — 2,5%).

Банки готовы кредитовать горнодобывающую промышленность

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