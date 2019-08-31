Fitch присвоило Samruk-Kazyna Construction рейтинг «BB+»Вчера, 07:48
Fitch Ratings присвоило казахстанскому АО «Samruk-Kazyna Construction» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «BB+» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA(kaz)». Прогноз по рейтингам – «Стабильный».
Samruk-Kazyna Construction представляет собой связанную с государством структуру, оказывающую важнейшие государственные услуги, такие как предоставление доступного жилья, оказание поддержки частным девелоперским компаниям и строительному сектору в целом.
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента: новый рейтинг «BB+», прогноз «Стабильный»
Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента: новый рейтинг «B»
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте: новый рейтинг «BB+», прогноз «Стабильный»
Национальный долгосрочный рейтинг: новый рейтинг «AA(kaz)», прогноз «Стабильный»
Долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг: новый рейтинг «BB+».