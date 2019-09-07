Аскар Елемесов возглавил филиал АКРА в Казахстане

Сегодня, 07:53

Аскар Елемесов назначен главой филиала Аналитического кредитного рейтингового агентства в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в АКРА.



В апреле 2019 года АКРА стало первым кредитным рейтинговым агентством, получившим лицензию Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг. Аскар Елемесов займется усилением команды подразделения и будет курировать всю операционную деятельность агентства на базе МФЦА в Нур-Султане.



«Присутствие в МФЦА для нас это не просто офис в конкретной стране, а региональный хаб, на базе которого будет выстраиваться рейтинговая и аналитическая платформа с покрытием всего евразийского пространства. Уверен, что опыт Аскара поможет нам стать одним из ключевых звеньев инфраструктуры рынка ценных бумаг Казахстана и способствовать развитию национальной системы оценки финансовых рисков», — комментирует генеральный директор АКРА Игорь Зелезецкий.

«Я рад стать частью такого динамично развивающегося рейтингового агентства, как АКРА, и развивать его филиал в Казахстане. АКРА уже стало одним из ключевых элементов финансовой инфраструктуры России, постоянно подтверждая соответствие лучшим мировым стандартам. Команда АКРА — профессионалы с уникальным опытом работы в международных агентствах, готовые решать задачи любого уровня. Я воспринимаю это назначение как вызов и возможность внести вклад в развитие финансового рынка Республики Казахстан и всего региона», — говорит Аскар Елемесов.

Аскар Елемесов имеет большой опыт работы на руководящих должностях в крупнейших казахстанских банках (Казкоммерцбанк, Народный сберегательный банк). Также занимал пост главы подразделений Deutsche Bank и российской инвестиционной компании «Тройка Диалог» в Казахстане. Был заместителем председателя Национального банка Казахстана, вице-министром финансов республики. В рамках общественной деятельности возглавлял Ассоциацию финансистов Казахстана, а также комитет финансового сектора Президиума НПП «Атамекен». Окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова. Получил степень MBA в Университете Вашингтона в Сент-Луисе (США).