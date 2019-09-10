Новости / Государство

Fitch повысило рейтинг Украины

10-09-2019, 07:56
Fitch повысило рейтинг Украины


Международное агентство Fitch Ratings улучшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах до «B» с «B-», пишет rosbalt.ru.


Fitch повысило рейтинг Украины

Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность

Как отмечается в сообщении, прогноз стабильный.

По мнению экспертов рейтингового агентства, страна улучшила макроэкономическую стабильность, уменьшила госзадолженность, а также внутреннюю политическую неопределенность.

Предполагается, что к концу года размер госдолга Украины снизится до 47,9% ВВП (в 2016 году этот показатель был на уровне 69,2% ВВП), к 2021 году — до 44,4% ВВП.

Fitch не исключает дальнейшего повышения рейтингов страны при сохранении макроэкономической стабильности, увеличении валютных резервов и гибкости внешнего финансирования.

  • Просмотров: 111
Похожие материалы
  • Fitch повысил рейтинг Греции Fitch повысил рейтинг Греции
  • Fitch подтвердило кредитный рейтинг Египта Fitch подтвердило кредитный рейтинг Египта
  • Рейтинг Казахстанской ипотечной компании повышен Рейтинг Казахстанской ипотечной компании повышен
  • Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне “ВВВ+” Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне “ВВВ+”
  • Fitch подтвердило рейтинг ФНБ Самрук-Казына на уровне BBB+ Fitch подтвердило рейтинг ФНБ Самрук-Казына на уровне BBB+
    • Отзывы читателей
    Fitch повысило рейтинг Украины Fitch повысило рейтинг Украины Государство 10-09-2019, 07:56
    Аэропорт Семея предложили назвать именем Абая Аэропорт Семея предложили назвать именем Абая Государство 10-09-2019, 07:52
    S&P подтвердило суверенные рейтинги Казахстана на уровне BBB-/A-3 S&P подтвердило суверенные рейтинги Казахстана на уровне BBB-/A-3 Государство 10-09-2019, 07:50
    Telegram разрешил пользователям скрывать номер телефона Telegram разрешил пользователям скрывать номер телефона Государство 10-09-2019, 07:49
    Базовая ставка повышена до 9,25% Базовая ставка повышена до 9,25% Государство 10-09-2019, 07:37
    Болат Жамишев вошел в совет директоров Усть-Каменогорской птицефабрики Болат Жамишев вошел в совет директоров Усть-Каменогорской птицефабрики Государство 7-09-2019, 08:00
    Аскар Елемесов возглавил филиал АКРА в Казахстане Аскар Елемесов возглавил филиал АКРА в Казахстане Государство 7-09-2019, 07:53
    «Соломоново решение» для румынского актива КМГ «Соломоново решение» для румынского актива КМГ Государство 7-09-2019, 07:50
    Бакытжан Сагинтаев рассказал о поддержке предпринимательства Бакытжан Сагинтаев рассказал о поддержке предпринимательства Государство 7-09-2019, 07:37
    ExxonMobil уходит из Норвегии ExxonMobil уходит из Норвегии Государство 7-09-2019, 07:36
    Disney превзошла другие студии по сборам в США и Канаде Disney превзошла другие студии по сборам в США и Канаде Государство 4-09-2019, 07:56
    KEGOC намерена сохранить семейный тип корпоративной культуры KEGOC намерена сохранить семейный тип корпоративной культуры Государство 4-09-2019, 07:53
    10 индустриальных зон создадут в Наурызбайском районе Алматы 10 индустриальных зон создадут в Наурызбайском районе Алматы Государство 4-09-2019, 07:50
    ForteBank стал официальным банком хоккейного клуба «Барыс» ForteBank стал официальным банком хоккейного клуба «Барыс» Государство 4-09-2019, 07:45
    Huawei планирует выделять более $300 млн на финансирование университетов Huawei планирует выделять более $300 млн на финансирование университетов Государство 4-09-2019, 07:42
    Toyota приостановит работу своего завода в Великобритании Toyota приостановит работу своего завода в Великобритании Государство 1-09-2019, 07:59
    S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта» S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта» Государство 1-09-2019, 07:55
    Didi получила разрешение на испытания беспилотных такси в Шанхае Didi получила разрешение на испытания беспилотных такси в Шанхае Государство 1-09-2019, 07:52
    Saudi Aramco рассматривает Токио в качестве площадки для IPO Saudi Aramco рассматривает Токио в качестве площадки для IPO Государство 1-09-2019, 07:37
    Tesla запустила собственный страховой проект Tesla запустила собственный страховой проект Государство 1-09-2019, 07:37