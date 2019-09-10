Fitch повысило рейтинг Украины

10-09-2019, 07:56

Международное агентство Fitch Ratings улучшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах до «B» с «B-», пишет rosbalt.ru.

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Как отмечается в сообщении, прогноз стабильный.



По мнению экспертов рейтингового агентства, страна улучшила макроэкономическую стабильность, уменьшила госзадолженность, а также внутреннюю политическую неопределенность.

Предполагается, что к концу года размер госдолга Украины снизится до 47,9% ВВП (в 2016 году этот показатель был на уровне 69,2% ВВП), к 2021 году — до 44,4% ВВП.

Fitch не исключает дальнейшего повышения рейтингов страны при сохранении макроэкономической стабильности, увеличении валютных резервов и гибкости внешнего финансирования.