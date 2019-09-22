Huawei представила смартфоны без сервисов Google

Вчера, 07:32

Китайская Huawei Technologies Co. представила на презентации в Мюнхене новую линейку флагманских смартфонов Mate 30. Устройства примечательны тем, что работают на операционной системе Android, но не имеют доступа к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play и YouTube, в котором велась трансляция презентации новых телефонов. Причиной этого является конфликт компании с властями США, пишет Интерфакс-Казахстан.

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Huawei на протяжении долгого времени продавала свои Android-смартфоны в Китае без поддержки сервисов Google, которые в стране не работают. Там это обстоятельство во многом компенсируется обилием альтернативных магазинов приложений, работающих исключительно на китайский рынок, отмечает BBC.

По итогам второго квартала Huawei занимала 40% китайского рынка смартфонов.

Однако в других странах отсутствие сервисов Google может стать для компании серьезной проблемой, полагают аналитики. Ранее Huawei заявляла, что ограничения на экспорт технологий США, введенные Вашингтоном, сократят примерно на 10 млрд долларов годовую выручку в подразделении потребительских устройств, куда относится бизнес, связанный с продажей смартфонов.