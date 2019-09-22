Новости / Государство

Huawei представила смартфоны без сервисов Google

Вчера, 07:32
Huawei представила смартфоны без сервисов Google


Китайская Huawei Technologies Co. представила на презентации в Мюнхене новую линейку флагманских смартфонов Mate 30. Устройства примечательны тем, что работают на операционной системе Android, но не имеют доступа к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play и YouTube, в котором велась трансляция презентации новых телефонов. Причиной этого является конфликт компании с властями США, пишет Интерфакс-Казахстан.


Huawei представила смартфоны без сервисов Google

Huawei планирует выделять более $300 млн на финансирование университетов

https://www.interfax.kz/

Huawei на протяжении долгого времени продавала свои Android-смартфоны в Китае без поддержки сервисов Google, которые в стране не работают. Там это обстоятельство во многом компенсируется обилием альтернативных магазинов приложений, работающих исключительно на китайский рынок, отмечает BBC.

По итогам второго квартала Huawei занимала 40% китайского рынка смартфонов.

Однако в других странах отсутствие сервисов Google может стать для компании серьезной проблемой, полагают аналитики. Ранее Huawei заявляла, что ограничения на экспорт технологий США, введенные Вашингтоном, сократят примерно на 10 млрд долларов годовую выручку в подразделении потребительских устройств, куда относится бизнес, связанный с продажей смартфонов.

  • Просмотров: 141
Похожие материалы
  • Huawei ожидает потери $10 млрд из-за санкций США Huawei ожидает потери $10 млрд из-за санкций США
  • Huawei и «Яндекс» создают конкурента Google Maps Huawei и «Яндекс» создают конкурента Google Maps
  • Huawei отчиталась о рекордной выручке в России Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
  • Facebook запретит предустановку своих приложений на смартфоны Huawei Facebook запретит предустановку своих приложений на смартфоны Huawei
  • Huawei продолжит обновлять смартфоны на Android Huawei продолжит обновлять смартфоны на Android
    • Отзывы читателей
    Авиакомпаниям потребуется около 39 тысяч новых самолетов Авиакомпаниям потребуется около 39 тысяч новых самолетов Государство Вчера, 07:55
    Аскар Мамин принял участие в открытии завода по производству масел Аскар Мамин принял участие в открытии завода по производству масел Государство Вчера, 07:48
    Бауыржан Байбек посетил Карагандинскую область Бауыржан Байбек посетил Карагандинскую область Государство Вчера, 07:45
    Аскар Мамин ознакомился с реализацией госпрограмм в Алматинской области Аскар Мамин ознакомился с реализацией госпрограмм в Алматинской области Государство Вчера, 07:41
    Huawei представила смартфоны без сервисов Google Huawei представила смартфоны без сервисов Google Государство Вчера, 07:32
    Бейбут Атамкулов получил новое назначение Бейбут Атамкулов получил новое назначение Государство 19-09-2019, 07:57
    Platts: нефть может протестировать цену в $80 Platts: нефть может протестировать цену в $80 Государство 19-09-2019, 07:47
    Moody’s: Казахстан после AQR может оказать поддержку банкам на 400-600 млрд тенге Moody’s: Казахстан после AQR может оказать поддержку банкам на 400-600 млрд тенге Государство 19-09-2019, 07:46
    Акерке Ахметова стала вице-министром юстиции Акерке Ахметова стала вице-министром юстиции Государство 19-09-2019, 07:42
    Facebook и Ray-Ban будут разрабатывать «умные» очки Facebook и Ray-Ban будут разрабатывать «умные» очки Государство 19-09-2019, 07:39
    Банк Японии думает о снижении ставки Банк Японии думает о снижении ставки Государство 16-09-2019, 07:59
    Азамат Ахметов возглавил Комитет по защите прав потребителей Азамат Ахметов возглавил Комитет по защите прав потребителей Государство 16-09-2019, 07:55
    FlyArystan откроет авиационную базу в Актобе FlyArystan откроет авиационную базу в Актобе Государство 16-09-2019, 07:52
    Google заплатит около 1 млрд евро по делу о налогах во Франции Google заплатит около 1 млрд евро по делу о налогах во Франции Государство 16-09-2019, 07:41
    Аналитики: Нефть может подорожать до $100 после событий в Саудовской Аравии Аналитики: Нефть может подорожать до $100 после событий в Саудовской Аравии Государство 16-09-2019, 07:32
    Efes Kazakhstan внедряет в отрасль технологические инновации Efes Kazakhstan внедряет в отрасль технологические инновации Государство 13-09-2019, 07:56
    «7-20-25»: одобрены заявки на 120,3 млрд тенге «7-20-25»: одобрены заявки на 120,3 млрд тенге Государство 13-09-2019, 07:52
    McDonald's купил разработчика голосовых технологий McDonald's купил разработчика голосовых технологий Государство 13-09-2019, 07:51
    IPO Saudi Aramco будет разделено на два этапа IPO Saudi Aramco будет разделено на два этапа Государство 13-09-2019, 07:47
    Батыржан Байжуманов стал заместителем акима Алматинской области Батыржан Байжуманов стал заместителем акима Алматинской области Государство 13-09-2019, 07:35