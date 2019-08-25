Новости / Государство

Huawei ожидает потери $10 млрд из-за санкций США

Вчера, 07:53
Huawei ожидает потери $10 млрд из-за санкций США


Китайская компания Huawei Technologies Co. ожидает, что влияние торговых ограничений США на ее бизнес будет меньше, чем первоначально предполагалось, но компания ищет способы заменить ключевых американских поставщиков, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя Huawei Эрика Сюя. Ограничения на экспорт технологий США, введенные Вашингтоном, сократят примерно на 10 млрд долларов годовую выручку в подразделении потребительских устройств Huawei, куда относится бизнес, связанный с продажей смартфонов, пишет
Однако общий ущерб, нанесенный компании, будет «немного меньше» первоначальной оценки, которую давал основатель и CEO Huawei Жэнь Чжэнфэй в июне. По его прогнозам, продажи Huawei в ближайшие два года могут снизиться на 30 млрд долларов.


Huawei ожидает потери $10 млрд из-за санкций США

Основатель Huawei представил реформы для противостояния давлению США

Huawei продолжает разрабатывать альтернативы американским технологиям, необходимым для изготовления ее оборудования, сообщил Сюй на пресс-конференции. В пятницу Huawei представила новый процессор Ascend 910, оснащенный технологиями искусственного интеллекта, который должен составить конкуренцию разработкам Qualcomm Inc. и Nvidia Corp. Ранее в этом месяце компания представила собственную операционную систему для смартфонов под названием HarmonyOS. Эта система со временем может заменить Android в устройствах компании в случае ужесточения американских санкций.

По словам Сюя, Huawei также ищет способы заменить программное обеспечение для проектирования микросхем, которое предлагают компании Cadence Design Systems Inc. и Synopsys Inc.

В мае США внесли Huawei в «черный список», поскольку, по мнению американского правительства, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства - обвинения, которые компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена, несмотря на то, что Вашингтон неоднократно продлевал лицензии для американских компаний на ведение дел с Huawei сроком на 90 дней. На этой неделе срок действия лицензий был продлен до 19 ноября.

  • Просмотров: 70
Похожие материалы
  • Huawei передумала заменять Android Huawei передумала заменять Android
  • Huawei вложит $3,1 млрд в развитие итальянского бизнеса Huawei вложит $3,1 млрд в развитие итальянского бизнеса
  • Huawei получила свыше 80 тысяч патентов по всему миру, включая США Huawei получила свыше 80 тысяч патентов по всему миру, включая США
  • Facebook запретит предустановку своих приложений на смартфоны Huawei Facebook запретит предустановку своих приложений на смартфоны Huawei
  • Huawei продолжит обновлять смартфоны на Android Huawei продолжит обновлять смартфоны на Android
    • Отзывы читателей
    Bloomberg рассказал о главных преимуществах iPhone 11 Bloomberg рассказал о главных преимуществах iPhone 11 Государство Вчера, 07:56
    Huawei ожидает потери $10 млрд из-за санкций США Huawei ожидает потери $10 млрд из-за санкций США Государство Вчера, 07:53
    IKEA инвестирует $1,41 млрд на рынке Китая IKEA инвестирует $1,41 млрд на рынке Китая Государство Вчера, 07:48
    Ubisoft планирует развивать новые франшизы Ubisoft планирует развивать новые франшизы Государство Вчера, 07:47
    Mail.Ru Group стала совладельцем каршеринга YouDrive Mail.Ru Group стала совладельцем каршеринга YouDrive Государство Вчера, 07:46
    Банки готовы кредитовать горнодобывающую промышленность Банки готовы кредитовать горнодобывающую промышленность Государство 22-08-2019, 07:54
    Алматинцы будут решать, на какие цели тратить бюджет города Алматинцы будут решать, на какие цели тратить бюджет города Государство 22-08-2019, 07:45
    Apple потратит $6 млрд на создание собственных сериалов и шоу Apple потратит $6 млрд на создание собственных сериалов и шоу Государство 22-08-2019, 07:39
    Chocofamily Holding привлек $5 млн инвестиций Chocofamily Holding привлек $5 млн инвестиций Государство 22-08-2019, 07:38
    Алмазбек Атамбаев останется под стражей до 26 октября Алмазбек Атамбаев останется под стражей до 26 октября Государство 22-08-2019, 07:36
    Бахтияр Крыкпышев возглавил Kazakhmys Copper Бахтияр Крыкпышев возглавил Kazakhmys Copper Государство 19-08-2019, 08:01
    Fitch и S&P понизили рейтинг Аргентины Fitch и S&P понизили рейтинг Аргентины Государство 19-08-2019, 07:49
    Аскар Мамин участвовал в открытии международного автовокзала в Туркестане Аскар Мамин участвовал в открытии международного автовокзала в Туркестане Государство 19-08-2019, 07:48
    LG Electronics удостоена высших наград EISA Awards LG Electronics удостоена высших наград EISA Awards Государство 19-08-2019, 07:41
    Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу Государство 19-08-2019, 07:41
    Moody’s: Казахстан будет лидером СНГ по развитию исламского банкинга Moody’s: Казахстан будет лидером СНГ по развитию исламского банкинга Государство 16-08-2019, 07:57
    Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Костанайскую область Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Костанайскую область Государство 16-08-2019, 07:56
    Boeing сократил поставки самолетов на 38% Boeing сократил поставки самолетов на 38% Государство 16-08-2019, 07:45
    LG предлагает линейку «умных» стиральных машин с искусственным интеллектом LG предлагает линейку «умных» стиральных машин с искусственным интеллектом Государство 16-08-2019, 07:35
    Huawei и «Яндекс» создают конкурента Google Maps Huawei и «Яндекс» создают конкурента Google Maps Государство 16-08-2019, 07:32