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Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли

Сегодня, 07:37
Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли


Компания Facebook сообщила о покупке стартапа CTRL-Labs, который занимается разработкой программного обеспечения, позволяющего людям управлять компьютерами с помощью мозговых импульсов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал, что одной из разработок CTRL-Labs является браслет, считывающий поступающие из мозга сигналы. В частности, владельцы таких браслетов смогут печатать текст на компьютере без помощи клавиатуры. Им будет достаточно лишь стучать пальцами по столу, имитируя печатание.

«Мы надеемся создать такую технологию в масштабе и быстрее внедрить ее в потребительские товары», — заявил Босуорт.


Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли

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Как отмечает агентство, эта технология в дальнейшем может быть внедрена в смартфоны и использована совместно с очками виртуальной реальности. Человек, пользуясь очками вместе с телефоном или браслетом, сможет управлять компьютером без клавиатуры и мыши.

По данным источников CNBC, знакомых с условиями сделки, ее сумма составила от 500 млн до 1 млрд долларов.

CTRL-labs была основана в 2015 году Томасом Рирдоном и Патриком Кайфошем, получившими докторскую степень в области неврологии в Колумбийском университете. Ранее Рирдон девять лет проработал в Microsoft, а затем занимал одну из руководящих должностей в Openwave Systems. В феврале, как отмечает CNBC, CTRL-Labs привлекла $28 млн; в стартап инвестировали Alphabet GV и Amazon Alexa Fund.

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