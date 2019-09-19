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Facebook и Ray-Ban будут разрабатывать «умные» очки

Вчера, 07:39
Facebook и Ray-Ban будут разрабатывать «умные» очки


Facebook привлекла итальянскую компанию Luxottica, которой, в частности, принадлежит бренд Ray-Ban, для создания собственных «умных» очков. Об этом пишет CNBC со ссылкой на источники, близкие к проекту, пишет vc.ru.

По словам собеседников издания, Facebook работает над очками последние несколько лет, но столкнулась с проблемами, поэтому решила обратиться за помощью. Одна из сложностей — это уменьшить размеры очков до форм-фактора, привлекательного для потребителей.


Facebook и Ray-Ban будут разрабатывать «умные» очки

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Проект носит кодовое название Orion, над ним работают «сотни сотрудников» подразделения Facebook Reality Labs. Источники CNBC говорят, что очки должны стать заменой смартфона: с их помощью пользователи смогут принимать звонки, получать информацию на небольшом дисплее и проводить прямые трансляции в соцсетях.

Компания рассчитывает закончить работу над устройством и представить его в период с 2023 по 2025 год, но сейчас нет никаких гарантий, что работы будут завершены в срок, пишет CNBC.

Представитель Facebook отказался комментировать информацию о проекте Orion. В Luxottica не ответили на запрос CNBC. У итальянской компании уже есть опыт в разработке «умных» очков: Luxottica участвовала в создании Google Glass.

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