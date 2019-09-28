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QazIndustry поддерживает внедрение инноваций

Сегодня, 07:54
QazIndustry поддерживает внедрение инноваций


На заседании правления QazIndustry прошла итоговая встреча с получателями инновационных грантов. Новаторы отчитались о результатах, сообщили центру деловой информации Kapital.kz.

«С помощью программы по господдержке компании MediaService 2010 и «Орион Система» смогли запустить свои передовые стартапы. Сумма инновационных грантов составила до 50% от общей стоимости проектов. Процедура подачи заявки и получения инновационных грантов заняла не более месяца, отметили получатели. После запуска стартапов еще в течение 5 лет необходимо будет предоставлять в Казахстанский Центр индустрии и экспорта QazIndustry отчеты о том, как развиваются проекты», - говорится в сообщении QazIndustry.

Компания MediaService 2010 внедряет систему SafeLift - это видеонаблюдение и специальные датчики в лифтах. Оснащенные гаджетами грузоподъемники считывают информацию о поломках, количествах поездок в часы пик. 150 жилых комплексов столицы уже оборудованы системой SafeLift. Только за прошлый год в Нур-Султане благодаря установленным в лифтах камерам наблюдения были раскрыты 8 квартирных и имущественных краж, 26 случаев вандализма и более 100 случаев мелкого хулиганства. Если раньше в случае поломки лифта ожидание составляло до 2 часов, то сейчас это время не превышает 20 минут. Компания планирует такие камеры видеонаблюдения установить и в 150 жилых комплексах города Алматы. Также уже поступили предложения о сотрудничестве из стран ближнего зарубежья.

Компания «Орион Система» также презентовала свои проекты, суть которых - интернет вещей «под ключ» или простые в эксплуатации датчики, которые позволяют дистанционно управлять всем, начиная от уличного освещения до, к примеру, перемещаемого транспортом груза. Но самыми востребованными по эффективности и социальной направленности оказались специальные датчики по приборам учета ЖКХ. Они позволяют автоматически снимать показания с приборов, оперативно предотвращать аварии и порывы сетей, предупреждать хищения ресурсов и повышать уровень энергоэффективности в целом. В разных городах Казахстана в жилых комплексах и объектах социального значения уже установлены тысячи таких приборов. Проект набирает обороты, и из разряда ноу-хау постепенно становится обязательной нормой. Таким образом, можно сказать, что внедрение «умных» технологий проходит успешно. Компании продолжат работать в выбранном направлении.

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