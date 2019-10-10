Усилить контроль над внутренней миграцией поручил Президент

Сегодня, 08:16

Отсутствие контроля за внутренними миграционными процессами приводит к повышению нагрузки на социальную инфраструктуру Нур-Султана, медицину и образование. Об этом на совещании по развитию столицы сказал президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

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«Нам нужно усилить контроль над внутренними миграционными процессами. Так больше продолжаться не может. Я в своем Послании сказал, что большое население наших городов - это не признак гордости, это проблема, которую нужно решать. Поскольку в том или ином городе миллион, полтора, два миллиона человек… Конечно, мы радуемся, рапортуем, что наш город стал миллионником, но кто подумал, как и чем обеспечивать новых жителей? А ведь их нужно обеспечивать, это наша обязанность. Мы не можем пустить сейчас весь процесс миграции на самотек», - считает глава государства.

Прибывающие из других регионов страны представители социально уязвимых групп становятся в очередь на жилье.

«Это увеличивает количество очередников. В том числе в садах и школах, как это у нас сейчас происходит. Сильнейшая социальная напряженность происходит. До сих пор не решен вопрос дефицита мест в учреждениях образования. В 14 школах учатся по 40 детей в классах. Из них 8 трехсменных школ. 85 тыс. детей стоят в очереди в детские сады столицы», - рассказал президент.