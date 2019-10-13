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Пресс-марафон Владимира Зеленского продлился более 14 часов

Вчера, 08:03
Пресс-марафон Владимира Зеленского продлился более 14 часов


Президент Украины Владимир Зеленский завершил пресс-марафон, который длился более 14 часов. За это время он ответил более чем на 500 вопросов журналистов. Об этом пишут Ведомости.

«Марафон так марафон. 14 часов общения с прессой. Триста журналистов», — отметил Зеленский в Facebook.

Он признался, что устал, но благодарен журналистам и всем зрителям, которые его поддерживали. Как отмечает РБК, к концу пресс-марафона у Зеленского пропал голос. Пресс-секретарь Юлия Мендель принесла ему таблетки. Также Зеленский попросил чай, чтобы восстановить голос.

В течение марафона журналисты задавали вопросы в основном о давлении со стороны президента США Дональда Трампа, международных отношениях, о статусе Донбасса и подписании «формулы Штайнмайера», а также о внутренней политике и кадровых назначениях.

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