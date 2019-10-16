Китай может создать в Макао биржу по образцу Nasdaq

16-10-2019, 08:06

Затянувшийся политический кризис в Гонконге вызвал ожидания относительно того, что Пекин может начать ставить на Макао как на более безопасное место для развития экономических и финансовых инициатив, сообщает Вести.Экономика со ссылкой на Asia Times.



Последние новости о новой бирже в Макао усиливают эти ожидания. Газеты материкового Китая сообщили, что проект плана по запуску фондовой биржи Макао, четвертой такой биржи в Китае после Гонконгской, Шанхайской и Шэньчжэньской, был представлен центральным властям для обсуждения.

Хэ Сяоцзюнь, глава управления по финансовым вопросам провинции Гуандун, заявил на форуме в Гуанчжоу в прошлые выходные, что новая площадка в Макао будет «смоделирована по образцу Nasdaq для офшорного юаня», пишет Security Times.

Хэ сообщил, что правительство Макао поручило ему подготовить пакет предложений о новой бирже в бывшей португальской колонии, когда он был главой финансового управления муниципального правительства Шэньчжэня в 2018 году.

Он добавил, что можно ожидать официального объявления к концу этого года, поскольку Пекин будет выдавать больше разрешений в связи с 20-й годовщиной передачи суверенитета над Макао Китаю.

Наблюдатели отмечают, что Макао может использовать свои языковые и культурные связи с Португалией, Бразилией, Анголой и другими португалоязычными странами для продвижения юаня в торговле и инвестициях.

Акции Freedom Holding прошли листинг на Nasdaq

Как сообщали Вести.Экономика, в то время как массовые протесты в Гонконге подвергли испытанию принцип «одна страна, две системы», Пекин также разработал план по превращению Шэньчжэня в образцовый социалистический город, который, как он надеется, выведет страну на новый уровень развития.

Это может подпитывать спекуляции о том, что Гонконг рискует быть замененным Шэньчжэнем в качестве финансового центра района Большого залива. Однако на деле для Шэньчжэня было бы непростой задачей просто стать финансовым центром, не говоря уже о том, чтобы обогнать Гонконг.



