Контрафакт вытесняет официальную продукцию с рынка страны

Вчера, 08:12

Маржинальность контрафактного бизнеса составляет от 500 до 5000%. По доходности, согласно исследованиям международных экспертов, он опережает фальшивомонетчество, торговлю оружием и наркотиками. По наблюдениям отечественных экспертов, в Казахстане наблюдается лояльность к контрафакту, чему способствуют три фактора: принятый в прошлом году закон о товарных знаках, повышение порога для привлечения к уголовной ответственности с 1 тыс до 2 тыс МРП и слабое сотрудничество уполномоченных органов стран СНГ в борьбе с контрафактом. Речь об этом шла во время встречи бизнесменов в Палате предпринимателей Алматы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kzhttp://www.kapital.kz

Около 70% всего контрафакта завозится в страну из Китая напрямую, либо транзитом через Кыргызстан и Азербайджан. Также подделки могут производиться локально, например, в России, где они собираются по частям, поставляемым из Китая. По словам заместителя директора «Бизнес Оптима» Елены Цымбаловой, при изучении рынков в России, Казахстане и Кыргызстане, производство контрафакта зубной пасты известной марки, согласно расследованию компании-производителя и правоохранительных органов, облегчает Таможенный союз. Подделки, как правило, распространяются в Казахстане и Кыргызстане через многоступенчатую систему.«Обычно имеются два-три крупных дистрибьютора (первый уровень- прим. авт) которые, наладив путь завоза товара из Китая и Азербайджана, распределяют их по 5-6 складам или оптовикам, которых мы относим ко второму уровню. Склады обычно располагаются в хорошо оформленных логистических центрах. В Алматы – это рынок Барыс, в Бишкеке- Дордой (Джунхай), в Оше-Карасу, в Азербайджане – на крупнейшем рынке Седерек. Со складов реализация идет мелким оптовикам -40-50 оптовиков или интернет-магазины-третий уровень распространения», - рассказала Цымбалова.В целом, отмечает эксперт, существует один глобальный путь контрафактной продукции в страну: из Китая в Кыргызстан, а затем в Казахстан через таможенные посты Кордай, Достык и Торугарт (Бишкек). В северные регионы Казахстана весьма активна поставка контрафакта из Азербайджана по автодорогам и морским путем, который из Нур-Султана отправляется в Павлодар, Караганду, Семипалатинск и так далее. Ввозится контрафакт контрабандой, без уплаты каких-либо пошлин, либо под видом других товаров, которые гораздо ниже стоимостью.«Активное участие в распространении контрафактного товара из Азербайджана принимают представители данной диаспоры в Казахстане»,- говорит Елена Цымбалова. По наблюдению директора «Бизнес Оптима» Михаила Надточияконтрафакт в Казахстане растет на 7-10% в год. При этом увеличенный для применения административной или уголовной ответственности порог с 1 тыс МРП до 2 тыс в прошлом году, сократил количество возбужденных дел, но увеличил объем поддельной продукции на рынке страны. Как результат, контрафакт начал вытеснять с полок Казахстана официальную продукцию.«Я не видел ни одного обоснования почему этот порог, который позволяет проводить оперативно-розыскные мероприятия, подняли с 2,5 до 5 млн тенге. По факту это означает, что если сумма ущерба за сбыт подделок менее 5-6 млн тенге, то уголовные дела не возбуждаются, и никакие проверки по отношению к распространителям не проводятся. Для сравнения, в России этот порог составляет 250 тыс рублей или 1,5 млн тенге. Поэтому эффективность работы в борьбе с контрафактом в России намного заметнее, чем у нас. В Кыргызстане этот порог также намного ниже, чем в Казахстане. Получается, в сравнении в соседями, у нас к контрафакту самое лояльное отношение», -говорит Михаил Надточий.В Казахстане и Азербайджане, в сравнении с Россией и Кыргызстаном, самый высокий размер ущерба от контрафактной продукции, отмечают эксперты. При этом взаимодействие в борьбе поддельным товаром с уполномоченными органами Казахстана, России и Кыргызстана практически не налажено. Страны работают с проблемой по отдельности из-за отсутствия общих эффективных механизмов пресечения контрафактного бизнеса. То есть у производителей и поставщиков поддельных товаров появляются лазейки для ее распространения на рынках трех стран.В перечне контрафактной продукции, ввозимые в страну, лидируют аксессуары. На втором месте –средства личной гигиены и косметика, и на третьем-запасные части. При этом население продолжает покупать поддельные товары, и, если каналы их поставки и пресекаются, то за счет активности самих правообладателей. Государственные органы не особо обращают внимание на реализуемые на рынках страны поддельные товары. Но, из-за неэффективной борьбы с контрафактом, государственная казна теряет миллиарды тенге неуплаченных налогов и таможенных сборов, говорит юрист Андрей Ёрш.«В июле прошлого года в Казахстане были внесены изменения в закон о товарных знаках, в которой появилась «чудесная» норма, позволяющая вводит в оборот контрафактный товар, если это соответствует «публичным интересам». До внесения этих изменений в стране действовала простая формула: любой контрафактный товар подлежит изъятию и уничтожению в случае выявления фактов продажи. Объяснить логику, которой руководствовались законодатели, вносившие данную норму, я не берусь. Но введение подобного рода вещей в законодательство говорит о том, что у нас нет «нулевой толерантности» к контрафактной продукции»,-отметил Андрей Ёрш.Закон о товарных знаках неоднократно обсуждался на уровне правительства в рамках Совета по улучшению инвестиционного климата при премьер-министре страны. Потому что сам факт возможности реализовывать на прилавках страны поддельный товар является недопустимым для Казахстана, и резко снижает эффективность борьбы с ней, добавляет юрист.«Ввоз и распространение контрафактной продукции–это проблема всех правообладателей в Казахстане, - отмечает в свою очередь Дастан Торегильдин, эксперт отдела по снижению административных барьеров региональной палаты предпринимателей «Атамекен» Алматы. - Мы предлагаем объединиться всем правообладателям страны на базе Палаты Предпринимателей, и разрабатывать конкретные механизмы борьбы с поддельной продукцией на отечественном рынке. Потому что, при создании нормативно-правового акта, в случае, когда он затрагивает права и интересы предпринимателей, в обязанность госорганов входит согласование законопроекта с Палатой. То есть законопроект предоставляют нам на экспертизу, что дает возможность внести пожелания бизнес-сообщества в окончательный вариант».Проблема «серого» импорта и реэкспорта китайских товаров является общей проблемой для всех стран, граничащих с КНР, говорит представитель региональной палаты предпринимателей «Атамекен» Алматы Бахыт Заиркан. «Только расхождение в зеркальной таможенной статистике по Китаю составляет почти 7 млрд долларов. При этом оценочные потери госбюджета составляют порядка 300 млрд тенге в год. Объем импорта из Китая в Алматы составляет 90%, или $4,2 млрд долларов всего импорта из Китая в Казахстан, теневого оборота импорта в мегаполис оценочно - почти 60% или 2,5 млрд долларов»,-отметил представитель Палаты Предпринимателей.