Алия Ракишева стала советником Президента

Вчера, 07:53

Алия Ракишева назначена советником Президента Республики Казахстан. Она освобождена от должности заместителя руководителя Администрации Президента. Указ об этом подписал глава государства, сообщает пресс-служба Акорды.



Заместителем руководителя Администрации Президента назначен Ержан Жиенбаев.

Ракишева Алия Галимжановна родилась 1 января 1980 года в Алматы. Окончила Казахскую государственную юридическую академию (2001).

С 2001 по 2002 год — ведущий специалист Департамента международного права и протокола, Департамента международного права и защиты имущественных прав государства, Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 2002 по 2005 год — начальник отдела управления экспертизы и подготовки законопроектов Департамента законодательства, начальник отдела Департамента координации законопроектной деятельности систематизации законодательства, начальник отдела, начальник управления Департамента законодательства, Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 2005 по 2007 год — консультант, заведующий юридическим отделом аппарата центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

С 2007 по 2013 год — начальник административного управления — руководитель аппарата центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

С 2013 по 2018 год — заведующая Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2018 по 2019 год - заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.



Награждена медалью «Ерен ебегі шін» (2008).

Жиенбаев Ержан Нурланович родился 20 декабря 1981 года. Окончил Университет «Туран» по специальности «юрист».



С 2002 по 2005 годы - Сотрудник Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2005 по 2012 годы - Старший эксперт, главный эксперт, главный консультант, заведующей сектором, заместитель заведующего Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

В 2013 году - Заместитель заведующего Отдела законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 2013 по 2019 годы - Заведующий Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

С июля по октябрь 2019 года - Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.