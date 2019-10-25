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Алия Ракишева стала советником Президента

Вчера, 07:53
Алия Ракишева стала советником Президента


Алия Ракишева назначена советником Президента Республики Казахстан. Она освобождена от должности заместителя руководителя Администрации Президента. Указ об этом подписал глава государства, сообщает пресс-служба Акорды.

Заместителем руководителя Администрации Президента назначен Ержан Жиенбаев.

Ракишева Алия Галимжановна родилась 1 января 1980 года в Алматы. Окончила Казахскую государственную юридическую академию (2001).

Алия Ракишева стала советником Президента

С 2001 по 2002 год — ведущий специалист Департамента международного права и протокола, Департамента международного права и защиты имущественных прав государства, Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 2002 по 2005 год — начальник отдела управления экспертизы и подготовки законопроектов Департамента законодательства, начальник отдела Департамента координации законопроектной деятельности систематизации законодательства, начальник отдела, начальник управления Департамента законодательства, Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 2005 по 2007 год — консультант, заведующий юридическим отделом аппарата центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

С 2007 по 2013 год — начальник административного управления — руководитель аппарата центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

С 2013 по 2018 год — заведующая Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2018 по 2019 год - заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Награждена медалью «Ерен ебегі шін» (2008).

Жиенбаев Ержан Нурланович родился 20 декабря 1981 года. Окончил Университет «Туран» по специальности «юрист».

Алия Ракишева стала советником Президента

С 2002 по 2005 годы - Сотрудник Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2005 по 2012 годы - Старший эксперт, главный эксперт, главный консультант, заведующей сектором, заместитель заведующего Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

В 2013 году - Заместитель заведующего Отдела законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 2013 по 2019 годы - Заведующий Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

С июля по октябрь 2019 года - Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

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