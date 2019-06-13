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Бакытжан Сагинтаев остается руководителем Администрации Президента

Сегодня, 07:59
Бакытжан Сагинтаев остается руководителем Администрации Президента


Бакытжан Сагинтаев назначен руководителем Администрации Президента Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Полномочия акимов областей, городов республиканского значения и столицы прекращаются при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики. Это прописано в пункте 5 статьи 87 Конституции РК.

Сагинтаев Бакытжан Абдирович родился 13 октября 1963 года. В 1985 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова по специальности «Экономист».Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Уровень и условия жизни городского и сельского населения» (1990).


Бакытжан Сагинтаев остается руководителем Администрации Президента

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С 1985 по 1988 годы - Преподаватель кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства.

С 1988 по 1992 годы - Ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета имени С.М. Кирова.

С 1992 по 1993 годы - Президент туристско-коммерческой фирмы «Маруе».

С 1993 по 1997 годы - Генеральный директор АО «Казмет».

С 1997 по 1998 годы - Главный специалист, заместитель генерального директора ЗАО «ЛУКойлнефтегазстрой-К».

С 1998 по 2002 годы - Заместитель Акима Жамбылской области. Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса. Председатель правления ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства». Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

С 2002 по 2004 годы - Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

С 2004 по 2007 годы - Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2007 по 2008 годы - Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 2008 по 2012 годы - Аким Павлодарской области.

В 2012 году - Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С 2012 по 2013 годы - Первый заместитель председателя Народно-демократической партии «Нур Отан». Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - Министр регионального развития Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 годы - Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 2016 по 2019 годы - Премьер-Министр Республики Казахстан.

С 1 марта по 24 марта 2019 года – Государственный секретарь Республики Казахстан.

С 24 марта 2019 года - Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан.

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