Новости / Государство

Немецкий бизнес в Казахстане: как оценить инвестиционную выгоду?

Сегодня, 08:02
Немецкий бизнес в Казахстане: как оценить инвестиционную выгоду?

Читать дальше →
  • Просмотров: 22
Похожие материалы
  • Бизнес с умом: аутсорсинг и аутстаффинг в Казахстане Бизнес с умом: аутсорсинг и аутстаффинг в Казахстане
  • Выход из ЕС будет стоить Великобритании 300 млрд евро Выход из ЕС будет стоить Великобритании 300 млрд евро
  • Самрук-Казына рассчитывает получить выгоду в 1 трлн тенге до 2020 года Самрук-Казына рассчитывает получить выгоду в 1 трлн тенге до 2020 года
  • Налоговая дозагрузка Налоговая дозагрузка
  • Как кризис поможет бизнесу оценить своих работников Как кризис поможет бизнесу оценить своих работников
    • Отзывы читателей
    Итоги недели: цены на бензин, назначения и выпуск новых монет Итоги недели: цены на бензин, назначения и выпуск новых монет Государство Сегодня, 08:06
    Нацвалюта за неделю укрепилась почти на 1 тенге Нацвалюта за неделю укрепилась почти на 1 тенге Государство Сегодня, 08:05
    С начала года инвестиционный доход ЕНПФ составил 4,98% С начала года инвестиционный доход ЕНПФ составил 4,98% Государство Сегодня, 08:05
    На месте ЦУМа в столице построят бизнес-центр На месте ЦУМа в столице построят бизнес-центр Государство Сегодня, 08:05
    В зоне отдыха Кендерли построят опреснительный завод В зоне отдыха Кендерли построят опреснительный завод Государство Сегодня, 08:05
    На KASE доллар торгуется по 388,8 тенге На KASE доллар торгуется по 388,8 тенге Государство Сегодня, 08:03
    Немецкий бизнес в Казахстане: как оценить инвестиционную выгоду? Немецкий бизнес в Казахстане: как оценить инвестиционную выгоду? Государство Сегодня, 08:02
    Ебек: участниками программы в Актюбинской области стали 33 тысячи человек Ебек: участниками программы в Актюбинской области стали 33 тысячи человек Государство Сегодня, 08:01
    Готовые бизнес-идеи для Шымкента Готовые бизнес-идеи для Шымкента Государство Сегодня, 07:59
    Почему стоит отправиться в живописный арабский эмират Рас-эль-Хайма Почему стоит отправиться в живописный арабский эмират Рас-эль-Хайма Государство Сегодня, 07:59
    Александр Лукашенко: Наши экономики взаимодополняемы Александр Лукашенко: Наши экономики взаимодополняемы Государство Сегодня, 07:59
    SoftBank планирует списать более $5 млрд SoftBank планирует списать более $5 млрд Государство Сегодня, 07:55
    Александр Лукашенко: Наши экономики взаимодополняемы Александр Лукашенко: Наши экономики взаимодополняемы Государство Сегодня, 07:54
    Касым-Жомарт Токаев встретился с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем Касым-Жомарт Токаев встретился с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем Государство Сегодня, 07:53
    Более половины банков мира могут не пережить экономический спад Более половины банков мира могут не пережить экономический спад Государство Сегодня, 07:52
    Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти Государство Сегодня, 07:51
    Как проходит подготовка к юбилею аль-Фараби Как проходит подготовка к юбилею аль-Фараби Государство Сегодня, 07:51
    ESET обнаружила вредоносное ПО для Android ESET обнаружила вредоносное ПО для Android Государство Сегодня, 07:49
    Народный банк приобрел облигации «Астана LRT» на $400 млн Народный банк приобрел облигации «Астана LRT» на $400 млн Государство Сегодня, 07:49
    Россия ограничивает транзит казахстанского угля Россия ограничивает транзит казахстанского угля Государство Сегодня, 07:49