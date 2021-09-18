Как выбрать газовый котел

Вчера, 00:27

Почему стоит купить газовый котел, преимущества и недостатки



Выбрать газовый котел для отопления частного дома от компании teploross.kz — хорошая альтернатива электрическому и другим способам отопления. Такие устройства подходят для домов, где есть доступ к газовой магистрали.

Виды газовых котлов

Напольный газовый котел







Такое устройство большинстве случаев энергонезависимо, обладает высоким КПД —90-93%.

Подходит для домов с большой площадью, так как имеет мощность начиная от 25 до 150квт и более.

Продукты сгорания отводятся через вертикальный дымоход.

Они долговечнее, особенно из чугуна (но чугун при резких перепадах температуры может давать трещины).

Можно оснащать автоматикой. Это позволит поддерживать заданную температуру, останавливать работу котла при низком давлении в магистрали газа и т.д.

Недостатки:

Шумность

Требуемое отдельное помещение (подсобка или подвал).

Если котел мощный, нужно устанавливать в отдельной котельной.

Комплектация — в основном, в нее не входят насос, расширительный бак, в некоторых случаях и система безопасности. Придется докупать отдельно, что увеличивает цену.

Настенный газовый котел





Проще в установке

Для него не требуется отдельного помещения (можно установить на кухне)

Экономичнее на 10-13%

В наличии дополнительные компоненты и функции — расширительный бак, циркуляционный насос, аварийная автоматика

Принудительный отвод продуктов (за счет коаксиального горизонтального дымохода)

Простое управление — понятный интерфейс, возможность автовключения и выключения, поддержания заданной температуры

Недостатки:

Меньшая мощность (до 30квт)

Энергозависимость — если есть перепады напряжения или частое отключение электричества, то настенный котел не подойдет.

Одноконтурный газовый котел

Экономичнее

Проще в использовании

Простота конструкции.

Недостатки:

Нужно устанавливать в отдельном помещении, так как забор воздуха осуществляется из окружающего пространства

Не предназначен для большой площади

Не нагревает воду, поэтому потребуется отдельный бойлер.

Двухконтурный газовый котел



Если вам необходимо кроме отопления помещений еще и греть воду, то подойдет двухконтурный газовый котел. Он не сильно дороже (+10-15%) одноконтурного и занимает почти то же пространство. За счет дополнительного контура горячего водоснабжения (ГВС) позволяет иметь горячую воду. Но он имеет задержку в подаче горячей воды (20-30секунд). При открытии крана горячей воды все ресурсы агрегата уходят на воду, а отопление приостанавливается.



Но если точек горячей воды много, то подойдет вариант с одноконтурным котлом + бойлер косвенного нагрева.



Как следствие, в доме достаточное количество горячей воды. Но эта система дороже, габаритнее и сложна в регулировании.



Энергозависимые и энергонезависимые (автономные) котлы



Названия говорят сами за себя:

Энергозависимый котел хорошо функционирует только при наличии стабильной сети

Автономные же не нуждаются в сторонней электроэнергии.

Все настенные газовые котлы энергозависимые, так как они оснащены электронной начинкой для дополнительных функций. Они перестают работать при отключении электричества. Но они же за счет «умной» начинки эффективнее чем энергонезависимые.



Если же у вас проблемы с электричеством, то есть автономные напольные агрегаты, которые будут работать независимо от перепадов сети.



Если выбор пал на энергозависимый газовый котел, рекомендуется подключать его к сети через стабилизатор напряжения во избежание нежелательных проблем.

Какой газовый котел выбрать



Все зависит от ваших нужд. Нужно учитывать критерии выбора котла:

Площадь — чем больше, тем больше мощность (в среднем 1квт на 10кв метров, но есть нюансы, например, высота потолков)

КПД — от 89% и выше

Климатический пояс — чем холоднее, тем большая мощность нужна

Теплопотери дома

Что нужно — только отопление или еще прогрев воды

Наличие запасной мощности — к подсчетам специалиста прибавьте 10-20%

Зависимость от электричества

Какой газовый котел выбрать, решать вам и специалисту, с которым вы будете работать.