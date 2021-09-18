Новости / KnowHow

Как выбрать газовый котел

Вчера, 00:27

Как выбрать газовый котел

Почему стоит купить газовый котел, преимущества и недостатки


Выбрать газовый котел для отопления частного дома от компании teploross.kz — хорошая альтернатива электрическому и другим способам отопления. Такие устройства подходят для домов, где есть доступ к газовой магистрали.

Виды газовых котлов

Напольный газовый котел



Такое устройство большинстве случаев энергонезависимо, обладает высоким КПД —90-93%.

  • Подходит для домов с большой площадью, так как имеет мощность начиная от 25 до 150квт и более.
  • Продукты сгорания отводятся через вертикальный дымоход.
  • Они долговечнее, особенно из чугуна (но чугун при резких перепадах температуры может давать трещины).
  • Можно оснащать автоматикой. Это позволит поддерживать заданную температуру, останавливать работу котла при низком давлении в магистрали газа и т.д.

Недостатки:

  • Шумность
  • Требуемое отдельное помещение (подсобка или подвал).
  • Если котел мощный, нужно устанавливать в отдельной котельной.
  • Комплектация — в основном, в нее не входят насос, расширительный бак, в некоторых случаях и система безопасности. Придется докупать отдельно, что увеличивает цену.

Настенный газовый котел

  • Проще в установке
  • Для него не требуется отдельного помещения (можно установить на кухне)
  • Экономичнее на 10-13%
  • В наличии дополнительные компоненты и функции — расширительный бак, циркуляционный насос, аварийная автоматика
  • Принудительный отвод продуктов (за счет коаксиального горизонтального дымохода)
  • Простое управление — понятный интерфейс, возможность автовключения и выключения, поддержания заданной температуры

Недостатки:

  • Меньшая мощность (до 30квт)
  • Энергозависимость — если есть перепады напряжения или частое отключение электричества, то настенный котел не подойдет.

Одноконтурный газовый котел

  • Экономичнее
  • Проще в использовании
  • Простота конструкции.

Недостатки:

  • Нужно устанавливать в отдельном помещении, так как забор воздуха осуществляется из окружающего пространства
  • Не предназначен для большой площади
  • Не нагревает воду, поэтому потребуется отдельный бойлер.

Двухконтурный газовый котел

Если вам необходимо кроме отопления помещений еще и греть воду, то подойдет двухконтурный газовый котел. Он не сильно дороже (+10-15%) одноконтурного и занимает почти то же пространство. За счет дополнительного контура горячего водоснабжения (ГВС) позволяет иметь горячую воду. Но он имеет задержку в подаче горячей воды (20-30секунд). При открытии крана горячей воды все ресурсы агрегата уходят на воду, а отопление приостанавливается.

Но если точек горячей воды много, то подойдет вариант с одноконтурным котлом + бойлер косвенного нагрева.

Как следствие, в доме достаточное количество горячей воды. Но эта система дороже, габаритнее и сложна в регулировании.

Энергозависимые и энергонезависимые (автономные) котлы

Названия говорят сами за себя:

  • Энергозависимый котел хорошо функционирует только при наличии стабильной сети
  • Автономные же не нуждаются в сторонней электроэнергии.

Все настенные газовые котлы энергозависимые, так как они оснащены электронной начинкой для дополнительных функций. Они перестают работать при отключении электричества. Но они же за счет «умной» начинки эффективнее чем энергонезависимые.

Если же у вас проблемы с электричеством, то есть автономные напольные агрегаты, которые будут работать независимо от перепадов сети.

Если выбор пал на энергозависимый газовый котел, рекомендуется подключать его к сети через стабилизатор напряжения во избежание нежелательных проблем.

Какой газовый котел выбрать


Все зависит от ваших нужд. Нужно учитывать критерии выбора котла:

  • Площадь — чем больше, тем больше мощность (в среднем 1квт на 10кв метров, но есть нюансы, например, высота потолков)
  • КПД — от 89% и выше
  • Климатический пояс — чем холоднее, тем большая мощность нужна
  • Теплопотери дома
  • Что нужно — только отопление или еще прогрев воды
  • Наличие запасной мощности — к подсчетам специалиста прибавьте 10-20%
  • Зависимость от электричества

Какой газовый котел выбрать, решать вам и специалисту, с которым вы будете работать.

  • Просмотров: 76
Похожие материалы
  • Эффективные способы очистки дивана от трудно выводимых загрязнений Эффективные способы очистки дивана от трудно выводимых загрязнений
  • Почистить занавески можно не стирая и даже не снимая их с окна! Почистить занавески можно не стирая и даже не снимая их с окна!
  • Выбор промышленного насоса Выбор промышленного насоса
  • Действительно ли нужна вам помощь электрика? Действительно ли нужна вам помощь электрика?
  • Добавь себе питания! Купи электрогенератор. Добавь себе питания! Купи электрогенератор.
    • Отзывы читателей
    Как выбрать газовый котел Как выбрать газовый котел KnowHow Вчера, 00:27
    Стиральная машина не реагирует на кнопки Стиральная машина не реагирует на кнопки KnowHow Вчера, 00:06
    Жительница Петропавловска добилась отправки сына на лечение от алкоголизма Жительница Петропавловска добилась отправки сына на лечение от алкоголизма Общество 6-09-2021, 19:05
    Самые свежие новости Украины и мира Самые свежие новости Украины и мира Мировые 21-08-2021, 05:06
    Независимые СМИ в Казахстане Независимые СМИ в Казахстане Казахстанские 14-08-2021, 03:00
    Самые свежие новости Ташкента и всего Узбекистана Самые свежие новости Ташкента и всего Узбекистана Общество 13-08-2021, 01:41
    Играйте в автомaты на деньги с удовольствием Играйте в автомaты на деньги с удовольствием Культура 24-07-2021, 01:05
    «Покупатели любят “воздушные метры”» «Покупатели любят “воздушные метры”» Общество 15-07-2021, 01:35
    Девушка хотела повеселиться в баре и попала на необычное собеседование Девушка хотела повеселиться в баре и попала на необычное собеседование Культура 2-07-2021, 00:47
    Cуши – вкусно и полезно Cуши – вкусно и полезно Культура 9-06-2021, 02:59
    Как сохранить проценты зарядки на телефоне? Как сохранить проценты зарядки на телефоне? KnowHow 9-06-2021, 02:30
    Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO Мировые 8-06-2021, 21:54
    Пирог из слоеного теста с Бри и коктейль Nemiroff Martinez Twist: варианты фудпейринга Пирог из слоеного теста с Бри и коктейль Nemiroff Martinez Twist: варианты фудпейринга KnowHow 8-06-2021, 21:34
    Поручение Президента по водоснабжению сел может оказаться невыполненным – Ерлан Саиров Поручение Президента по водоснабжению сел может оказаться невыполненным – Ерлан Саиров Государство 8-06-2021, 21:15
    Лучшие игровые наушники: хиты продаж Лучшие игровые наушники: хиты продаж KnowHow 8-06-2021, 20:59
    Эффективные способы очистки дивана от трудно выводимых загрязнений Эффективные способы очистки дивана от трудно выводимых загрязнений KnowHow 29-05-2021, 21:06
    Принцип бесплатной работы игровых автоматов онлайн Принцип бесплатной работы игровых автоматов онлайн KnowHow 29-05-2021, 20:15
    Ремонт холодильников профессионалами Ремонт холодильников профессионалами KnowHow 15-05-2021, 23:56
    Какую технику покупали казахстанцы во время карантина? Какую технику покупали казахстанцы во время карантина? Спорт 16-04-2021, 01:46
    Особенности выбора печи для пиццы Особенности выбора печи для пиццы KnowHow 15-04-2021, 00:07