Вчера, 00:06

Стиральная машинка имеет множество уязвимых мест. Довольно часто пользователи могут сталкиваться с неисправностями тумблеров, рычажков, сенсорных кнопок. Из-за постоянного механического воздействия они прекращают работать. Разберемся, чем могут быть вызваны неисправности и какие могут быть последствия от этих поломок.

Узнаем, почему стиральная машина не реагирует на кнопки. Поломка управляющих кнопок проявляется по-разному:

кнопки могут западать;

не реагировать на нажатия;

вываливаться;

залипать.



Причиной выхода из строя может стать что-угодно. Рассмотрим самые распространенные варианты неисправностей.

1. Во время работы устройства на кнопки оказывалось чрезмерное давление при нажатии.

2. Кнопки сильно засорились стиральным порошком, жидким и липким кондиционером, на клавишу вылилось какое-то постороннее вещество.

3. Кнопки управления подверглись износу от постоянной или длительной эксплуатации СМА.

ВАЖНО! Если вы столкнулись с тем, что кнопка пуска в вашей СМА отказывается работать и эта поломка произошла буквально сразу после покупки. В таком случае рекомендуем вернуть устройство в магазин и обменять на такую же модель. Ведь поломку кнопки в первый год эксплуатации следует отнести к производственному браку.

Итак, вы столкнулись с тем, что кнопки вашей стиральной машины не работают? Наше небольшое руководство поможет вам. Стоит для начала ознакомиться с самыми распространенными причинами поломок и способами их решения.

Кнопки СМА чаще всего не работают по следующим причинам:

1. Дело в неработающей машинке.

2. На панель управления попала влага.

3. В устройстве была активирована блокировка от детей.

Как только столкнетесь с тем, что клавиши вашей СМА не работают, проверьте перечисленные выше теории. Возможно, причина именно в этих неисправностях.

Если машинка не работает, то прежде чем сделать какие-либо выводы, не забудьте проверить, была ли стиральная машина включена. Кнопки все так же не реагируют? Попробуйте отключить устройство примерно на 5 минут, а затем снова подключите его.

Обнаружив влагу на панели управления, причина поломки становится очевидной. Попадание воды на панель управления может вызвать сбои и ошибки. Дайте машине несколько часов, чтобы она высохла, прежде чем пытаться ее включить.

Если дело в активированной блокировке от детей, то многие кнопки не будут реагировать. Это сделано для того, чтобы дети не вмешивались в настройки машины. Чтобы отключить это, просто найдите кнопку включения этого режима.

ВАЖНО! Помните, что разные стиральные машины имеют разные способы отключения блокировки от детей. Если описанный выше метод не помог вам, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать о правильных элементах управления.

Не работает кнопка включения стиральной машины

Техника от таких брендов, как Самсунг или LG востребована среди покупателей из-за высокого качества, долговечности и простоты использования. Но устройства этих брендов иногда ломаются. Такое может произойти с кнопкой включения и стоит разобраться, что делать, если не работает кнопка включения стиральной машины?

В случае поломки всех кнопок возможны два варианта: в устройстве мог выйти из строя модуль управления. Также проверьте, чтобы СМА была подключена к сети. Если причина поломки только в кнопке включения, рекомендуем проверить наличие электричества. Также проверьте, чтобы розетка или вилка устройства была исправна. Кроме того, проблема нередко связана с электронным модулем и, с ним решить ее не так просто, как кажется. Самостоятельная замена без соответствующих навыков может обойтись вам дорого. Поэтому рекомендуется сразу же обратиться в сервисный центр.

Если при нажатии на кнопку «Пуск» ничего не происходит, рекомендуем проверить, насколько плотно закрыта дверца. А также проверьте, что в стиралку поступает вода. В крайнем случае рекомендуем перечитать руководство пользователя к прибору. В инструкции вы сможете найти полезные советы по устранению проблемы.

Не работает кнопка пуск на стиральной машине

Если в технике не работает не только кнопка включения стиральной машины, но и «Старт», то это еще одно уязвимое место в вашей стиралке. Нередко пользователи СМА сталкиваются с тем, что клавиши залипают и вываливаются. В таком случае требуется сильное нажатие или полная замена. В целом, исправить эту поломку легко, сперва нужно уточнить ее характер и только после этого устранить. О том, как это сделать, вы узнаете более подробно далее.

Почему не работает кнопка пуск на стиральной машине? Сразу определить отсутствие реакции при нажатии невозможно. Причиной может оказаться кратковременный глюк системы, который достаточно устранить единичной перегрузкой СМА. Иногда причиной могут оказаться более серьезные поломки. Если кратковременное отключение и повторный запуск не помогли исправить ситуацию, вызовите мастера для полной диагностики. Кнопка «Пуск» может отказываться срабатывать из-за следующих неполадок:

проблемы с сетевым фильтром;

неисправность или загрязнение клавиши;

проблемы с управляющей платой;

система блокировки люка срабатывает по ошибке;

в замок на дверце люка попадает мусор, что сказывается на ошибке.

Как только обнаружите проблему с кнопкой «Пуск», попробуйте перезагрузить машинку.

В 90% случаев неработающая стартовая клавиша не работает из-за неисправностей селектора включения программы или нерабочего светодиодного индикатора. Подтвердить догадку можно самостоятельно, даже не разбирая стиральную машину. Необходимо лишь придерживаться последовательности действий.

1. Запустите стиралку.

2. Начните медленно выбирать программу стирки.

3.По мере выбора программы, проверяйте проверяя, горят ли лампочки напротив каждого режима.

Обнаружив, что хотя бы один светодиод не засветился, это указывает на то, что кнопка не работает из-за прерванной цепи. Объяснить эту неисправность просто: сигнал о выбранной программе передается от одной лампочки к другой, а при обрыве стирка не запустится. Для восстановления работы устройства замените диод. Выполнить этот вид работ можно самостоятельно в домашних условиях.

Ремонт СМА не так страшен, как кажется, поэтому приступайте к ремонту. В первую очередь отключите СМА от сети, перекройте подачу воды и отключите стиралку от канализации. Отодвиньте технику от стены или достаньте ее на случай, если устройство установлено на кухне. Инструкция с тем, что делать, следующая:

снимите верхнюю крышку, отсоединив 2 задних винта;

ослабьте соединения на передней панели, которые удерживают лоток;

достаньте порошкоприемник;

отсоедините приборную панель;

аккуратно достаньте плату;

найдите и отсоедините сгоревший светодиод;

подключите новый;

верните плату и убедитесь, что каждая лампочка горит;

верните на место панель, лоток и крышку, собирая в обратном порядке.

Чтобы окончательно убедиться, в чем проблема, при ремонте проверьте кнопку старта с помощью мультиметра. Вполне возможно, что к неполадке привело сразу несколько проблем, так что не пренебрегайте расширенной диагностикой. Самостоятельно проверять и ремонтировать управляющую плату не рекомендуется — починка модуля потребует специального оборудования.

Рекомендуем обратиться к мастерам выполняющим Ремонт стиральных машин. Они проведут диагностику и отремонтируют неисправность в кратчайшие сроки.

Не работает сенсор на стиральной машине

Сенсорная стиральная машина часто сталкивается с поломкой кнопок на панели. В этом случае вам потребуется полная замена. Но эту проблему можно устранить, купив новую сенсорную панель и установив ее на место. Поломка сенсора может быть связана с повышенной влажности в помещении или из-за попадания жидкого моющего средства. Уязвимые модели стиральных машин не рекомендуется устанавливать в ванной комнате, так как электроника у такой техники очень чувствительная.

Замена сенсора стиральной машины не всегда выполняется с привлечением мастера. Для этого от вас требуется действовать последовательно:

1. Отключите технику от сети.

2. Снимите дозатор для стирального порошка.

3. Открутите винты сзади и подвиньте верхнюю крышку.

4. Выкрутите саморезы за лотком для стирального порошка.

5. Разожмите пластиковые защелки с помощью плоской отвертки.

После этого сфотографируйте расположение разъемов и только тогда можете отсоединить проводку. Когда снимите панель, то увидите ее компоненты. Обратите внимание на корпус панели и блок управления. Разожмите защелки и после этого отложите плату управления. Тогда вы заметите кнопки, которые снимаются простым нажатием с внешней стороны.

Конструкция простая, в работе задействована плата, которая срабатывает при нажатии. Первым делом проверьте ее в обязательном порядке. Когда удалите старые элементы, приступайте к установке новых, используя только отвертку. При необходимости очистите разъемы кнопок, если в них мусор. После этого стиральная машина с сенсорным управлением снова заработает.