Кошка в доме: как сделать проживание с питомцем комфортным

13-10-2021, 22:56

Перед тем как завести питомца будущие хозяева обычно готовятся к его появлению. Кошки — животные, которым требуется тихий уголок для отдыха, место для туалета и еды. Все это лучше продумать до того, как появится котенок, чтобы процесс адаптации прошел более комфортно.

На сайте интернет-магазина https://kotopes.kz/ можно найти необходимые принадлежности для кошек: корма, домики-когтеточки, наполнители для лотка. Представлены товары от популярных брендов, таких как Royal Canin, Pro Plan, Cat Chow, Monge и других.

Выбор когтеточки

Чтобы уберечь мебель от коготков животного надо с первых дней приучать кошку точить их в специально отведенном месте. Для этих целей как нельзя лучше подходят современные когтеточки, приобрести которые можно по ссылке https://kotopes.kz/koshki/kogtetochki/. Этот аксессуар можно подбирать по разным параметрам:

в зависимости от размера питомца;

от материала покрытия (ковровое, джутовое);

с игрушками;

с домиком или полочками.

Ставить ее нужно вдали от диванов или кресел. Важно, чтобы к когтеточке был открыт доступ со всех сторон.

Выбор наполнителя

По ссылке https://kotopes.kz/koshki/napolnyteli/ можно приобрести наполнители для кошачьего лотка. Выбор этого товара многообразен и зависит от предпочтений животного. Он бывает впитывающим и, наоборот, комкующимся.

Материал, из которого может состоять наполнитель:

бумага;

древесина;

силикагель;

тофу.

Впитывающие материалы удобны тем, что остаются рыхлыми, но менять их надо чаще. Комкующиеся можно удалять совком, когда их часть начинает отделяться от основной массы, поэтому чистить весь лоток не нужно.

Запахи лучше всего убирают силикагелевые наполнители. Для кошек, имеющих длинную шерсть подойдут крупные гранулы, которые не прилипают к волоскам и лапам. Для котят подходят наполнители с мелкими частицами.

Лоток для кошки надо периодически менять в соответствии с тем, как растет животное. В любом случае, он должен быть просторным. Высокие борта нужны тогда, когда питомец любит долго заскребать свои отходы, рассыпая вокруг частички наполнителя. Существуют закрытые лотки для тех кошек, которые не любят, чтобы их видели, когда они там сидят.

Итак, перед тем, как принести в дом кошку, надо обустроить для нее пространство и сразу продумать моменты, чтобы появление питомца не доставило хлопот. Например, приобрести когтеточку, совмещенную с домиком или полочкой, чтобы кошка смогла не только затачивать кончики когтей, но и отдыхать там. Нужно поставить подходящий по размеру лоток с наполнителем, поглощающим запахи. Все эти товары можно приобрести онлайн на сайте kotopes.kz.