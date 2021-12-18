Как селать правильный прогноз на футбольную игру

18-12-2021, 17:17

Ставки на футбол пользуются самым большим спросом у игроков. Это неудивительно, ведь ежедневно проводится много различных матчей, а футбольных турниров высокого уровня можно насчитать несколько десятков.

У игрока сейчас имеются все нужные данные для анализа футбольной игры, так как в Интернете в открытом доступе много информации, которая позволит сделать верный прогноз на матч. Тем не менее, большинство игроков проигрывают. При этом проигрыш не зависит от того, как хорошо игрок знаком с командами и насколько долго он наблюдает за чемпионатом. Все дело в неправильном подходе к прогнозированию футбольных игр. Постараемся разобраться, какие факторы и критерии нужно учитывать при составлении прогноза на игру.

Для начала нужно подобрать в линия футбола подходящее событие. Старайтесь не делать ставок на топовые матчи, так как в них букмекеры допускают меньше всего ошибок. Если стоит выбор между игрой АПЛ и игрой Второй Бундеслиги, лучше сделать прогноз на игру Бундеслиги 2. Коэффициенты на этот турнир букмекеры дают приличные, а объемы ставок на него в разы меньше, чем на АПЛ, поэтому конторы не так трепетно относятся к коэффициентам линии и не всегда вовремя замечают какие-либо факторы, которые изменяют шансы команд на победу.

После того, как вы отобрали матч для игры, можно приступить к прогнозированию.

Ключевые данные для прогнозирования

1. Место проведения встречи

В первую очередь убедитесь в том, что домашняя команда играет на родном стадионе. Игра на нейтральном поле несколько изменяет шансы команд, а такие игры время от времени случаются по ряду причин (стадион не имеет сертификата, наказание команды, плохой газон на стадионе и т. д.). Также стоит узнать, не наложены ли на клуб какие-либо санкции. Если даже стадион родной, но матч будет проходить без зрителей, то вероятность победы домашней команды упадет.

2. Оцените судейскую бригаду

Имеются ресурсы со статистикой судей, где можно узнать, как часто судья дает пенальти, желтые или красные карточки. Также, если покопаться, можно узнать, как рефери судил ваши команды в предыдущих встречах. Судья — это обычный человек, у которого могут быть свои симпатии и антипатии.

3. Погодные условия

Практически всегда плохие погодные условия (дождь, снег, сильный ветер, жара) играют на руку аутсайдерам. Если вы делаете анализ игры, которая состоится в ближайшие 1-2 дня, то необходимо посмотреть метеопрогноз на время проведения матча.

4. Поддержка болельщиков

Оцените среднюю посещаемость стадиона и посмотрите, как болельщики поддерживают свою команду. Родной стадион — это всегда плюс для команды, но куда лучше, если она имеет большую армию фанатов, которые на протяжении всей игры будут подгонять футболистов.

5. Статистические показатели

Многие считают, что статистика лишь вводит в заблуждение бетторов, но совсем отказаться от нее при прогнозировании тоже нельзя. Также важно учитывать не общие показатели команды, такие как среднее количество голов за игру, а показатели по отдельным играм. К примеру, команда может в одной игре забить 7 голов, потом в трех играх забить по голу. По статистике она забивает в среднем 2.5 мяча за игру, а в реальности индивидуальный тотал больше 2 прошел только в одной игре, а в трех команда сыграла на ТМ 1.5.

6. Мотивация

Хотя тренеры команд часто заявляют, что важен каждый отдельный матч, в действительности это не так. Команда может пожертвовать результатом в малозначимой игре чемпионата, чтобы выйти свежей на игру в еврокубках. Также стоит учитывать, что мотивация будет больше у той команды, которая в последних турах претендует на чемпионство, чем у той команды, которая потеряла теоретические шансы на попадание в еврокубки.

7. Тренеры команд

Личность тренера одна из составляющих успеха команды. Часто после футбольной игры можно услышать мнение, что это тренерская победа. Это означает, что команды в целом одинаковые, но правильно выбранная установка на игру и правильные замены тренера позволили одержать победу.

8. Составы команд

Иногда именитые клубы проигрывают на первых этапах кубковых состязаний. Такие поражения всегда являются сенсацией, но если посмотреть протоколы игр, то все встает на свои места, так как часто фавориты выпускают полурезервный состав. При анализе убедитесь в том, что команды будут выступать оптимальным составом. Если же в лазарете у команд имеются ключевые игроки, стоит пересмотреть свои взгляды на их шансы.

9. Форма команд

Обычно учитываются 5-7 последних игр команд, но нужно еще смотреть и на уровень их соперников.

10. Новостная лента

Всегда важно знать, какое настроение у футболистов и тренера, какие перестановки происходят в клубе и т. д.

Вывод

Все эти факторы нужно учитывать, но необходимо отталкиваться от каждого конкретного матча. В одной команде роль тренера составляет 10% успеха клуба, а во второй 25%. Та же ситуация и по всем другим критериям оценки команд.