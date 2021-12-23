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Что такое RTP в онлайн-казино?

23-12-2021, 20:08

Современные казино — не только череда случайностей и удача игрока, но и строгие цифры. Все игровые автоматы предоставляют гэмблерам высокие шансы на получение выигрыша. Он гарантируется заранее заложенными алгоритмами, указывающими, насколько велики шансы пользователя сорвать куш и собрать победную линию. Каждый посетитель интернет-казино способен узнать данные показатели, оценив вероятность собственного успеха. Для этого игроку достаточно присмотреться к обзору игрового автомата и описанию онлайн-слота на сайте интернет-казино. После чего останется подумать о том, насколько существующие цифры устраивают гэмблера, и принять решение о начале игры (или поискать иной гаминатор).

Индекс RTP в игровых автоматах

Индекс RTP в онлайн-слотах Izi Casino демонстрирует уровень отдачи аппарата. Упомянутый индекс отражает объём средств, распределяемых между игроками в качестве прибыли. Процент рассчитывается не от ставок, сделанных гэмблерами, а из совокупного количества вложенных игроками средств во всех казино в выбранном игровом автомате.

Подобное становится возможным благодаря объединению слотов в единую сеть, связанную на серверах провайдера. Здесь происходит перераспределение денежных потоков, позволяющая игрокам выигрывать. В результате пользователи получают шанс заработать, собрав победную линию на барабанах.

Стандартный уровень отдачи в слотах составляет 95-96%. Упомянутые цифры означают, что 95% вложенных игроками средств распределяются в качестве выигрыша. Оставшиеся 5% — прибыль казино и провайдеров. Важно подчеркнуть, что 5% дохода распределяются между всеми игорными заведениями, получившими право использовать игровой автомат.

Лучшие гаминаторы выделяются индексом RTP, составляющим 98%. Выбирая слот для игры, подобные аппараты следует учитывать в первую очередь. Одновременно важно помнить о других показателях, влияющих на шансы игрока победить и заработать в онлайн-казино.

Гарантия безопасности слотов

Гарантия безопасности слотов и соблюдения заявленного индекса RTP обеспечивается провайдерами. Производители игровых автоматов дорожат репутацией, контролируя работу алгоритмов в эмуляторах. В результате игроки получают надёжные аппараты, способные порадовать гэмблеров высокими, частыми выигрышами.

Дополнительно безопасность эмуляторов гарантируется независимыми компаниями, проверяющими качество работы слотов. Подобные организации контролируют правильность работы генератора случайных чисел, отвечающего за выпадение изображения на барабанах. В проведённых проверках исключается накрутка и влияние на результат со стороны.

Третьим гарантом безопасности слотов становиться казино, действующее на основе лицензии. Лицензия подтверждает честность игорного заведения, одновременно защищая права игроков. Играя в подобных игорных заведениях, гэмблерам не следует переживать о посторонних вещах, сосредоточившись на собственных действиях и достижении желаемого результата.

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