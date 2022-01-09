Кованые изделия как украшение интерьера и придомовой территории

9-01-2022, 02:37

Для настоящих ценителей искусства художественная ковка принадлежностей интерьера и садового декора с многообразием узоров и орнаментов покажется истинным шедевром. Но красота ажурных металлов — всегда заслуга мастеров, о чем свидетельствуют изготовленные ими кованые изделия. Одесса — город не только морских пейзажей, но и продвинутых технологий в ковке, преображающих жилище и придомовую территорию.

Виды ковки

Холодная ковка — вид производства, принадлежащий к современным технологиям, отчасти используемый в ущерб эксклюзивности изделия. Процесс выглядит следующим образом: заготовки вырезаются на специальном оборудовании, при необходимости гнутся и объединяются при помощи сварки. Холоднокованая продукция занимает меньше времени и отличается более привлекательной стоимостью в сравнении с изготовлением горячим способом.

Горячая ковка подразумевает создание изделий ручным методом под индивидуальный запрос. Металл разогревают, после чего придают ему желаемую форму посредством художественных техник и специальных инструментов. На следующем этапе изделие погружают в охлаждающую жидкость. С учетом примененного мастерства и трудоемкости процесса итоговый результат будет иметь более высокую стоимость в сравнении с холоднокованым.

Предметы интерьера

Все чаще владельцы квартир и загородных домов прибегают к украшениям в виде художественной ковки. Внешнее оформление частного дома нередко подразумевает наличие столбов, ворот и ограждений, а также оконных решеток, почтовых ящиков, скамеек, урн, различного садового декора.

Кованые изделия безупречно сочетаются со многими материалами, прекрасно гармонируют с различными стилями, дизайном. Поэтому изысканный стиль загородного дома начинается уже с террасы или прихожей при наличии кованой лестницы с ее прочностью, износостойкостью и презентабельностью.

Дизайнеры не дают однозначного ответа на вопрос о том, какие изделия наиболее популярны.

Между тем, мастера получают заказы на такие аксессуары для гостиной и прихожей, как:

Элементы освещения. К этой категории относятся подсвечники, настенные светильники, всевозможные люстры.

Цветочницы. Ажурное кашпо, металлические напольные подставки с завитками, разборные декоративные конструкции, корзинки, вазы.

Полки. Это и экстравагантные этажерки, и навесные независимые полки, и прочие функциональные приспособления.

Вешалки металлические оптом. Изделия различных конфигураций и объемов, имитирующие фигурки животных, геометрические узоры, национальную старинную роспись, и прочее.

Каминные решетки. Закрытые частично, выступающие в качестве обогревательного элемента или впечатляющего декора, изготовленные в соответствии с основным стилем гостиной. Дополнительными деталями могут быть дверцы, экраны, кочерги, совки, которые заказывают в комплекте.



Художественная ковка у многих ассоциируется с финансовым достатком, наличием изысканного вкуса, стабильностью и престижем. С прошлых веков и до настоящего времени кованые изделия не утрачивают своей популярности, сохраняя при этом индивидуальный и неповторимый стиль.

Автор: Артем Кондратюк