Стабилизаторы и стрипперы: их виды и принцип работы

25-03-2022, 19:09

Довольно часто для работы монтажно-строительных и промышленных организаций, проектных институтов, компаний оптово-розничной торговли, отдельных конечных потребителей электротехники требуются механические и электронные стабилизаторы, сигнальные ленты, ножницы (стрипперы). При их выборе важно знать основные характеристики, критерии, на которые следует обращать внимание.

Стабилизаторы механические и электронные

Стабилизирующее оборудование необходимо для того, чтобы не допустить падения и скачков напряжения. Они приводит к неисправностям, которые не относятся к гарантийным случаям. Такие приборы применяются в промышленных целях, в быту и представлены в широком ассортименте на сайте компании Электрокомплект” https://ekt.kz/catalog/prochee_oborudovanie/stabilizatory/. Различают два основных типа стабилизаторов напряжения — механические и электронные. Они защищены от запыления, но нуждаются в систематических сервисных мероприятиях, чтобы исключить заклинивание.

Такие устройства обычно применяются для оборудования:

менее чувствительного к небольшим скачкам напряжения в сети;

не имеющего высокие пусковые токи.

Им присущи высокая надежность и точность, позволяющая регулировать выходное напряжение. Это гарантирует максимально комфортный режим для бытовой техники.

Электронные стабилизаторы имеют ключи-симисторы, которые производят переключение трансформаторных обмоток. Прибор способен принять самостоятельное решение — он может включить тот или иной симистор. Работа такого устройства почти бесшумная. Стабилизаторы этого типа характеризуются:

долговечностью;

быстродействием;

нажендностью;

способностью работать при низких температурах.

Сигнальные ленты и стрипперы

Сигнальные (ограничительные) ленты необходимы для того, чтобы обозначить опасность, привлечь внимание или стать ограждением какой-то территории. Изделия можно выбрать на сайте компании "Электрокомплект” https://ekt.kz/catalog/izdeliya_dlya_montazha_i_instrument/lenta_signalnaya/.

Такие ленты сигнальные достаточно прочные, они не растягиваются и не рвутся. Поэтому сделанное с их помощью ограждение будет прочным и надежным, заметным издалека. Изделия не боятся дождя и снега, не выгорают на солнце.

Для снятия изоляции используются специальные ножницы — стрипперы, которые представлены на сайте компании "Электрокомплект” https://ekt.kz/catalog/izdeliya_dlya_montazha_i_instrument/ruchnoy_instrument/nozhnitsy_stripper/. Это несложный инструмент со встроенными лезвиями. С их помощью делают аккуратные надрезы, позволяющие без труда и оперативно снять слой защитной оболочки, сохраняя целостность металлических жил. Различают такие типы инструментов:

автоматические;

секторные;

кабельные.

Стрипперы используются на произволстве и в домашних условиях. Такие ножнцы универсальны и пригодятся при резке кожи, алюминия, меди, пластика.

Группа компаний “Электрокомплект” предлагает качественную электротехническую продукцию собственного производства. Цены — оптимальные, доставка товара — максимально оперативная, в оговоренный срок, продукция всегда имеется в наличии на складах. Возможна профессиональная консультация специалистов компании, маркетинговая и техническая поддержка.