Какие «коронавирусные» расходы будет возмещать ФСС в 2022 году

26-03-2022, 00:02

В 2022 году работодатели смогут продолжить компенсировать «коронавирусные» расходы (на тестирование сотрудников, покупку масок и проч.) за счет взносов на «травматизм». Проект соответствующего приказа Минтруда опубликован на едином портале для размещения проектов НПА.

Согласно проекту приказа, в 2022 году работодатели смогут возмещать за счет взносов на «травматизм» расходы на:

покупку средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок, респираторов, многоразовых тканых масок), а также щитков лицевых, бахил, перчаток, противочумных костюмов 1 типа, одноразовых халатов;

приобретение дезинфицирующих салфеток, антисептиков для обработки рук работников и дозирующих устройств для обработки рук указанными антисептиками;

приобретение устройств (оборудования), в том числе рециркуляторов воздуха, дезинфицирующих средств вирулицидного действия для комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей;

бесконтактный термометр купить для контроля температуры тела работников;

проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.

При этом страхователям больше не придется ежеквартально отчитываться об использовании средств на финансирование предупредительных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции. Такой отчет нужно будет сдать один раз — одновременно с заявлением о возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер. Сделать это нужно не позднее 15 декабря текущего года.