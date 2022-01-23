Новости / Мировые

Страна (Украина): будущим гражданам - зеленый свет, остальным - ужесточение. Как Россия хочет поменять правила для мигрантов

23-01-2022, 06:47

Новые мигационные правила в РФ вызвали живейший интерес на Украине. Что они означают для украинцев? Автор считает, что для граждан Украины, Москва, похоже, решила поставить вопрос ребром. Хотя для кого-то границы все так же будут открыты.

Екатерина Терехова

9 июля МВД России опубликовало законопроект, в котором описаны новые миграционные правила. Он носит название «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства».

Эти изменения российские власти анонсировали частями на протяжении последнего года. Они собраны в документе, занимающем 167 страниц.

Все нововведения направлены на ужесточение въезда в РФ и правил контроля иностранцев на территории страны.

До посещения России иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев и делать фото в консульстве. Сразу в день въезда трудовые мигранты и туристы должны стать на миграционный учет. О своем отъезде тоже придется уведомлять МВД.

Период краткосрочного пребывания сокращен в два раза — со 180 до 90 дней в году. Для долгосрочного пребывания придется подписать соглашение о лояльности и получить единый документ иностранца. По истечении срока необходимо осуществить въезд выезд за миграционной картой для граждан украины.

Поблажки есть. Они касаются тех иностранных граждан, которые признаны соотечественниками и намерены получать российское гражданство (под этот критерий попадут все украинцы после принятия законопроекта о репатриации).

Полную версию законопроекта мы публикуем в конце материала. По оглавлению читатель сможет найти интересующий его пункт. А ниже мы рассказываем о наиболее принципиальных реформах и новшествах.

Единый документ для иностранца в России

Иностранные граждане, пребывающие в России дольше 90 дней в год, должны будут получить Единый документ, удостоверяющий личность. Срок действия — 10 лет.

Для этого человеку нужно будет обратиться в местное отделение МВД. Сдать отпечатки пальцев, пройти медицинское освидетельствование. Врач должен зафиксировать, что иностранец не наркоман, у него нет ВИЧ или инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.

Придется оформить полис обязательного медицинского страхования и создать личный кабинет на сайте Госуслуг. Заплатить пошлину (сумма не указывается).

Право въезда в Россию для соискателей гражданства РФ

В законопроекте расширяется перечень граждан, которые имеют право свободного въезда в Россию. Сейчас его имеют граждане РФ и те, у кого есть российский ВНЖ.

К этому списку примкнут соискатели российского гражданства и члены их семей. А именно — по программе переселения соотечественников.

В середине июня «Страна» описывала российский законопроект «О репатриации». Соотечественники, которые будут участвовать в этой программе, получат право беспрепятственного посещения РФ, в том числе в условиях закрытых границ (как это происходит с весны 2020 года и до сегодняшнего дня).

Новые сроки пребывания в России

Вводится три главных режима пребывания в России.

1. Краткосрочное пребывание оформляется на 90 дней в течение одного календарного года. Сейчас 90 дней в течение полугода. То есть период, который не предусматривает оформление разрешительных документов, сокращается в два раза.

Находясь за границей, гражданин имеет право подать заявление на продление краткосрочного пребывания. Основания:

  • подача документов на долгосрочное пребывание (до ожидания решения),
  • на похороны члена семьи (не более чем на 30 дней),
  • для лечения (на весь период),
  • по приглашению, которое смогут оформить органы власти, юридическое лицо и физлицо-гражданин РФ (не более чем на 90 дней).

2. Долгосрочное пребывание предусматривает пребывание в России свыше 90 дней в году неограниченное количество времени при наличии оснований. Среди них:

  • трудовая деятельность (ее нужно будет оформить специально; как — расскажем далее в материале),
  • быть членом семьи иностранца, который работает в России,
  • обучение,
  • убежище,
  • статус инвестора в компании с размером уставного капитала не менее 100 миллионов рублей,
  • наличие у иностранца близкого родственника — гражданина РФ (родители, супруги, дети),
  • если человек является участником программы переселения соотечественников (или членом семьи участника).

Помимо наличия оснований, для получения разрешения на долгосрочное пребывание человек должен выполнить три условия:

— иметь аккаунт в государственной информационной системе;
— Единый документ (о нем мы рассказывали выше);
— подписать соглашения о лояльности (о нем пойдет речь далее).

Режим «разрешение на временное проживание» (РВП) отменяется. Долгосрочное пребывание будет его аналогом.

3. Постоянное проживание — это нынешний вид на жительство (ВНЖ).

Среди новых условий для его получения — приглашение для беседы в комиссию, которая будет принимать решение о выдаче ВНЖ.

Одно из новых оснований получения постоянного проживания — гражданство Украины (без дополнительных условий).

Украинцы, ставшие участниками программы переселения соотечественников (она же — будущая репатриация) освобождаются от сдачи экзамена по русскому языку.

Соглашение о лояльности

Все граждане, имеющие право на долгосрочное проживание, должны будут подписать соглашение о лояльности.

Своей подписью иностранный гражданин подтверждает, что у него нет неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления на территории России или за ее пределами.

Обязуется не причинять ущерб интересам Российской Федерации и ее гражданам. А именно, что не будет участвовать в деятельности экстремистских, террористических или других запрещенных в России организаций.

Не будет участвовать в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетировании.

Иностранный гражданин берет на себя обязательство оплатить расходы, связанные с его возможной высылкой, если он нарушит любое из условий соглашения документа.

Новые требования к трудовым мигрантам

Официально работать в России смогут такие категории граждан:

1. Легально находящиеся в России иностранцы, которые состоят в реестре иностранных работников. Работодатель за них должен заплатить налог.

2. Индивидуальные предприниматели.

Все они должны записаться в реестр иностранных работников. Надо будет соблюсти все следующие условия:

  • наличие Единого документа,
  • наличие полиса обязательного (бесплатного) или добровольного (платного) медицинского страхования на срок не менее одного года,
  • отсутствие наркотической зависимости, инфекционных болезней или ВИЧ-инфекции.

Заявление о включении в реестр иностранных работников подается иностранцем в электронной форме, в том числе при нахождении за пределами России.

Те же, кто въезжают в Россию с целью трудовой деятельности, должны подать документы для включения в реестр в течение месяца после въезда в РФ.

Иностранцам, изменившим цель пребывания на рабочую, нужно подать заявление в течение 10 дней.

Территориальный орган проверяет сведения в течение 10 дней и дает ответ. Если гражданин состоит на налоговом учете (имеет ИНН) — в течение 5 дней.

О включении в реестр человека уведомляют в течение 3 рабочих дней после принятия решения.

Иностранные граждане, которые состоят в реестре работников, смогут быть самозанятыми. Отношения они смогут оформить в устной форме с организацией, которая войдет в другой реестр — компаний, которые могут нанимать иностранцев.

Сроки постановки на миграционный учет

Меняются и правила миграционного учета. Стать на него надо будет в течение 30 дней со дня въезда в РФ (сейчас — в течение 7 дней).

При этом граждане, которые едут в Россию работать или будут останавливаться в гостинице должны стать на миграционный учет в течении 1 дня.

Для этого надо обращаться в местное отделение МВД.

Надо будет заполнить объемную анкету с указанием цели визита, адреса пребывания в РФ, профессии, образования, семейного положения.

Требование подавать заявление об убытии

Все иностранцы, которые уезжают из России, обязаны будут подавать уведомление об убытии. Его надо отправлять в местное МВД, можно в том числе в электронном виде.

Если человек останавливался в гостинице, администрация отеля обязана не позднее 12 часов рабочего дня, следующего за днем убытия, уведомить об этом территориальный орган внутренних дел.

Отметим, что и сейчас в гостиницы РФ не селят иностранцев без миграционной карты или документа о принятии на учет.

Обязательная дактилоскопия для всех иностранцев

До въезда на территорию Россию гражданин должен будет сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Содействие в этом может осуществляться филиалами органами иностранных дел (консульствами).

Также дактилоскопию и фото может делать погранслужба ФСБ непосредственно на пунктах пропуска.

Отдельно указывается, что гражданин должен пройти эту же процедуру в органах МВД в течение 30 дней после въезда. Она станет обязательной для всех граждан, достигших 6-летнего возраста.

Перечень государств, в отношении которых не будет проводиться дактилоскопия, будет утвержден МИД РФ.

Нежелательные иностранцы

Законопроектом вводится понятие «контрольный список». Туда будут вноситься иностранные граждане, пребывание в России которых является нежелательным.

В базу запишут также информацию об иностранцах, которые могут создавать угрозу конституционным ценностям РФ.

Решения о нежелательности пребывания (проживания) в России принимается на основе «принципа соразмерности» — с учетом деяний, «которые иностранный гражданин совершил или может совершить, его личность и степень исходящей от него опасности».

Иностранцу, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания в России, будет ограничен въезд в страну до отмены соответствующего решения.

Правительство РФ определяет порядок принятия (отмены) такого решения, а также порядок уведомления иностранца о нем.

Что новые правила означают для украинцев?

Законопроект МВД РФ, в котором описаны новые правила, на данный момент имеет статус «обсуждение» на государственном портале. Но с большой вероятностью он будет принят или в этом виде, или близко к тексту.

В значительной степени документ направлен в том числе на украинских граждан, которые находятся в числе лидеров по трудовой миграции. В свете проекта МВД обращает на себя внимание тот факт, что на днях российские власти открыли въезд в страну — с июля или с сентября — гражданам Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и Туркмении. Всем, но не украинцам.

Для граждан Украины, похоже, Москва решила поставить вопрос ребром. Мол, если хотите жить, работать или даже ездить транзитом через Россию (как это делают люди из «ЛДНР») — получайте гражданство РФ. Для жителей «республик» для этого созданы все условия, для остальных — они появятся скоро после принятия закона о репатриации.

То есть для граждан и соискателей гражданства — границы все так же будут открыты. Остальным будет после принятия законопроекта сложнее попасть в Россию. Кроме того, сокращается время для пребывания в РФ и ужесточаются условия для его продления.

Существенно увеличиваются контакты мигрантов с МВД. Нивелировать это могут, если реализуют электронную систему обращений и выдачи нужных справок, к чему есть отсылки в законопроекте.

  • Просмотров: 119
Похожие материалы
  • Самые свежие новости Украины и мира Самые свежие новости Украины и мира
  • Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO
  • Башнефть и РБ подписали соглашение о строительстве новой линии серы на УНПЗ Башнефть и РБ подписали соглашение о строительстве новой линии серы на УНПЗ
  • Покупки в американских интернет-магазинах Покупки в американских интернет-магазинах
  • Российские перевозчики делят направления Российские перевозчики делят направления "Трансаэро".
    • Отзывы читателей
    Страна (Украина): будущим гражданам - зеленый свет, остальным - ужесточение. Как Россия хочет поменять правила для мигрантов Страна (Украина): будущим гражданам - зеленый свет, остальным - ужесточение. Как Россия хочет поменять правила для мигрантов Мировые 23-01-2022, 06:47
    Дорогие стиральные машины или бюджетные: что лучше? Дорогие стиральные машины или бюджетные: что лучше? KnowHow 21-01-2022, 09:45
    Ремонт стиральной или посудомоченой машины: выгодно или нет Ремонт стиральной или посудомоченой машины: выгодно или нет KnowHow 21-01-2022, 09:38
    Надувной гараж? Капсула? Чехол с молнией? — выбираем защиту для авто Надувной гараж? Капсула? Чехол с молнией? — выбираем защиту для авто KnowHow 12-01-2022, 03:47
    Несколько способов слушать музыку на андроид Несколько способов слушать музыку на андроид KnowHow 9-01-2022, 23:54
    Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств Общество 7-01-2022, 22:52
    Раз-раз! Procab у микрофона Раз-раз! Procab у микрофона KnowHow 7-01-2022, 22:46
    Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45 Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45 KnowHow 7-01-2022, 22:38
    Бесплатные катки в Алматы Бесплатные катки в Алматы Общество 27-12-2021, 22:44
    Плюсы и минусы у футбольного беттинга — ставки на футбол Плюсы и минусы у футбольного беттинга — ставки на футбол Спорт 26-12-2021, 03:08
    Что такое RTP в онлайн-казино? Что такое RTP в онлайн-казино? Общество 23-12-2021, 20:08
    Большинство завсегдатаев сайтов знакомств ищут только интим. Так где же знакомиться? Большинство завсегдатаев сайтов знакомств ищут только интим. Так где же знакомиться? Общество 12-12-2021, 22:24
    Как выбрать удобные инадежные коньки: советы от Роскачества Как выбрать удобные инадежные коньки: советы от Роскачества Спорт 12-12-2021, 21:35
    Готовь телегу зимой: как выбрать насос для полива огорода Готовь телегу зимой: как выбрать насос для полива огорода KnowHow 12-12-2021, 17:23
    Как попасть в ТОП поисковой выдачи Как попасть в ТОП поисковой выдачи KnowHow 27-10-2021, 21:43
    Кошка в доме: как сделать проживание с питомцем комфортным Кошка в доме: как сделать проживание с питомцем комфортным KnowHow 13-10-2021, 22:56
    От кухни до аптечки: как приготовить чесночное масло и почему это необходимо сделать От кухни до аптечки: как приготовить чесночное масло и почему это необходимо сделать KnowHow 7-10-2021, 14:04
    Дорогие стиральные машины или бюджетные: что лучше? Дорогие стиральные машины или бюджетные: что лучше? KnowHow 26-09-2021, 03:48
    Что такое торговые объявления в Google Ads и как их заказать Что такое торговые объявления в Google Ads и как их заказать KnowHow 23-09-2021, 19:19
    Как выбрать газовый котел Как выбрать газовый котел KnowHow 18-09-2021, 00:27