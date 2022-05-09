Как воры определяют отсутствие хозяев дома и понимают, что в квартире есть что-то ценное

9-05-2022, 02:45

Фото: pixabay.com

В последнее время все больше россиян интересуются темой защиты своего жилища. Так, с начала года под охрану подразделениями вневедомственной охраны Москвы принято на 30 процентов больше квартир и мест хранения имущества, чем за аналогичный период 2021 года. Но как воры определяют отсутствие хозяев дома и понимают, что в квартире есть что-то ценное? Раскрываем секреты домушников в материале «Вечерней Москвы».

«Фишки» домушников

Александр Кузин, начальник отделения восьмого отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве, заявил, что воры могут определить, дома хозяева или нет, по почтовому ящику.

— Самый явный признак, по которому квартирные воры понимают, что владельцы в отъезде, — это переполненный почтовый ящик. Также об отсутствии хозяев могут сигнализировать разного рода рекламные буклеты и флаеры, которые длительное время наклеены на дверь, — рассказал Кузин и посоветовал попросить родственников или соседей убирать всю корреспонденцию в случае вашего отъезда.

О том, что квартира «наполнена» и в ней есть что брать, свидетельствуют несколько фактов. Во-первых, воров часто привлекают несколько кондиционеров — их видно с улицы. Также злоумышленники обращают внимание на спутниковые антенны на фасаде здания, входные двери и окна, выполненные из дорогих материалов.

Как правило, домушники не врываются в квартиры наугад — это тщательно спланированный план кражи. Но случаи бывают разные. Начальник охраны пояснил, что квартирные воры отличаются по своей квалификации, это подтверждают и статистические данные.

— Есть категория случайных воров, к ним относятся наркозависимые, больные алкоголизмом, бомжи. Также есть воры «по случаю» — они не целенаправленно идут на преступление, а совершают его спонтанно, без подготовки или при подходящем стечении обстоятельств. В слабозащищенные жилища они проникают зачастую вандальскими способами, проламывая двери и окна, — поделился Кузин.

Вторая категория преступников — это воры, которые совершают квартирные кражи несистематически и без использования технических средств, по внезапно возникшему умыслу. Например, когда заметили оставленные без присмотра вещи или незапертую дверь в жилище.

Третья группа — профессиональные воры. По словам сотрудника Росгвардии, они долго и тщательно готовятся к преступлению: выбирают квартиры или дома, изучают образ жизни хозяев. Зачастую даже действуют по наводке.

Эти домушники обладают отличным техническим арсеналом, необходимыми навыками и умениями. Квалифицированные преступники имеют огромный опыт и совершают кражи хорошо продуманным способом.

Для таких «умельцев» металлические двери со сложными замками, двойные двери и запирающиеся подъезды не всегда являются существенной преградой. Они знают, как вскрыть замок любой сложности и, проникнув в квартиру, где именно искать ценности.

Внутри жилищ их интересует бытовая и цифровая техника, украшения, наличные.

Также большое количество краж совершается так называемыми гастролерами — теми, кто специально выезжает в другой город для совершения преступления.

Взгляд специалиста

На сегодняшний день более 157 тысяч москвичей доверили безопасность своих домов Росгвардии. Под охраной находятся не только квартиры, а также коттеджи и частные дома, завил Александр Кузин. Он отметил, что для надежной защиты квартиры нужно учитывать множество факторов и нюансов.

— Немаловажное значение имеет высота этажа, поскольку незаконному проникновению наиболее подвержены квартиры на первом, втором и последнем этажах в доме. Кроме того, нужно обратить внимание на примыкающие окна, лоджии, балконы квартир, подъездные козырьки, крыши пристроек, пожарные лестницы, близко растущие деревья и многое другое, — пояснил начальник охраны.

Хозяевам особо уязвимых квартир рекомендуется оборудовать окна решетками или рольставнями из Алматы, а также установить датчики, реагирующие на разбитие стекла или отжатие оконной рамы.

Также важную роль в безопасности квартиры играют район и двор дома, считает эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов.

По его словам, владелец квартиры должен понимать, какая в районе криминогенная обстановка.

Вторую немаловажную роль играют соседи и то, насколько у вас с ними хорошие отношения.

— Чтобы дойти до квартиры, мошеннику нужно войти во двор, попасть в подъезд и подняться на этаж. Тут играет роль, насколько вы знаете соседей по площадке, насколько вы дружны, какой подъезд, есть ли консьерж. Может ли во двор войти кто угодно или территория огорожена. Если подъезд оборудован дверью с кодовым замком и стоит камера, то это является для грабителей препятствием, — считает Фефелов.

Фефелов, как и Кузин, отметил, что не стоит сообщать о своем долгом отсутствии в соцсетях, особенно если в квартире есть ценные вещи. Злоумышленники могут увидеть такую публикацию и воспользоваться этим для проникновения, заключил специалист.