Новости / Бизнес

Советы по выбору займов на карту от экспертов Mikrozaymi-Online.kz

14-05-2022, 03:02

В данной статье эксперты сайта Mikrozaymi-Online.kz поделятся советами как выбрать микрозаймы онлайн на карту в Казахстане, разобрав какие МФО дают самые выгодные займы на банковскую карту, рассмотрев самые важные критерии при выборе подобных микрокредитов и дав инструкцию по их оформлению, через интернет.

Как правильно выбрать микрозайм на банковскую карту

Чтобы правильно выбрать займ на карту необходимо учесть данные факторы:

  • Ставка. Прежде всего стоит посмотреть на процентную ставку и сравнить её с предложения других компаний. Чем ниже ставка по микрозайму, тем лучше для вас, поскольку не придется переплачивать лишних денег. При первом обращении клиента за деньгами в долг, некоторые МФО Казахстана дают беспроцентные займы, которым мы рекомендуем воспользоваться.
  • Срок. Чем дольше срок микрокредита, тем лучше, поскольку меньше шанс на то, что вы просрочите оплату, испортив свою кредитную историю и получив штраф. Беря долгосрочный займ, вы, при желании и наличии денег, сможете досрочно погасить его, при этом проценты будут пересчитаны, за фактическое время его использования.
  • Возможность продления. Продление займа позволяет не уйти в просрочку, продлив срок микрокредита, при отсутствии средств на его погашение. Лучше брать микрозаймы на карту только в тех МФО, где присутствует возможность пролонгации займа, иначе вы можете получить крупные штрафы и большую сумму переплаты.
  • Проверка работы. Если у вас нет официальной работы или вы являетесь фрилансером, то даже не стоит подавать заявку в компании, проверяющие трудоустройство. В Республике Казахстан существует большое количество микрофинансовых компаний, дающих займы без проверки работы, и мы рекомендуем пользоваться ими.
  • Проверка КИ. При проблем, в прошлом, с своевременным внесением платежей по кредитной карте, кредиту или оплате микрозайма, у вас не получиться оформить займ в МФО, проверяющих кредитную историю. Многие авторитетные сайты про микрокредиты и МФО, такие как Mikrozaymi-Online.kz, составляют подборки лучших займов без проверки КИ, которыми мы рекомендуем воспользоваться.
  • Справки о доходах. Если компания запрашивает справку о доходах, то она очень тщательно проверяет своих заемщиков и вам стоит подавать заявку в неё, если вы действительно соответствуете всем её требованиям. Большинство МФО, к счастью, не требуют подобных справок, поэтому вы без проблем найдете выгодный вариант, даже при отсутствии справки о доходах.

Какие МФО дают самые выгодные займы на карту

Самые выгодные онлайн займы на карту дают не популярные компании, в которые ежедневно подают заявки тысячи клиентов, а в малоизвестных и новых МФО, которые вынуждены конкурировать с ними.

Новые и малоизвестные микрофинансовые организации нередко дают беспроцентные онлайн займы на карту, при первом займе. В данные компании, из-за их низкой известности, подается малое количество заявок и им приходится одобрять подавляющее большинство из них, чтобы получать клиентов. Если учесть, что в такие компании подают заявки далеко не самые лучшие заемщики, с точки зрения оценки их надежности и платежеспособности, то получить займ в этих МФО можно даже без работы или с плохой кредитной историей.

Где найти список выгодных предложений

Как оформить микрозайм на карту в Казахстане

Чтобы оформить микрозайм на карту перейдите на официальный сайт выбранной МФО, куда вы хотите отправить заявку. Зарегистрируйте личный кабинет заемщика, нажав на кнопку "Регистрация", т.к. без него вы не сможете подать онлайн-заявку на микрозайм.

Войдите в созданный личный кабинет заёмщика, нажав на "Вход" и введя указанные при регистрации номер и пароль. Войдя в кабинет, нажмите "Подать заявку", введите сумму и срок микрокредита, выберите получение на карту, укажите реквизиты карты, на которую хотите получить займ, после чего отправьте заявку на рассмотрение.

Через 1-30 минут, в зависимости от сроков рассмотрения заявки в конкретной МФО, вы узнаете о решении компании, получив смс-уведомление. Так же вы заметите, в личном кабинете, что статус созданной заявки изменился на "Одобрена" или "Отклонена". При одобрении, вы моментально получите деньги, на указанную при оформлении микрозайма карту. Так же вы заметите, что на вкладке займы в личном кабинете, появится новый займ, который вы сможете продлить или погасить, нажав на соответствующие кнопки.

Плюсы онлайн займов на карту

Главный плюс онлайн микрозаймов на банковскую карту в том, что они экономят заемщикам время и нервы, за счет того, что не нужно идти в МФО, стоять в очереди, общаться со злыми и уставшими сотрудниками, заполнять кучу документов и иметь дело с наличностью.

  • Просмотров: 181
Похожие материалы
  • Как принять участие в бесплатной виртуальной стажировке в США Как принять участие в бесплатной виртуальной стажировке в США
  • PayPal добавила на свою платформу возможность блокировать переводы в онлайн-гемблинге PayPal добавила на свою платформу возможность блокировать переводы в онлайн-гемблинге
  • Глава Binance в РФ рассказал, останется ли биткоин главной криптовалютой Глава Binance в РФ рассказал, останется ли биткоин главной криптовалютой
  • Поставки качественного металлопроката в Алматы Поставки качественного металлопроката в Алматы
  • Кенес Ракишев привлек $100 млн на разработку криптосмартфона Кенес Ракишев привлек $100 млн на разработку криптосмартфона
    • Отзывы читателей
    Без горячей воды и в холодной квартире — так живут сразу несколько молодых семей в Алматы, в том числе и многодетные Без горячей воды и в холодной квартире — так живут сразу несколько молодых семей в Алматы, в том числе и многодетные Общество 17-04-2022, 20:20
    Власти России пошли войной на микрозаймы в интернете Власти России пошли войной на микрозаймы в интернете Государство 7-04-2022, 23:19
    Бастрыкин поручил расследовать осквернение могил советских солдат в румынской коммуне Моцка Бастрыкин поручил расследовать осквернение могил советских солдат в румынской коммуне Моцка Мировые 26-03-2022, 00:25
    Какие «коронавирусные» расходы будет возмещать ФСС в 2022 году Какие «коронавирусные» расходы будет возмещать ФСС в 2022 году Мировые 26-03-2022, 00:02
    Стабилизаторы и стрипперы: их виды и принцип работы Стабилизаторы и стрипперы: их виды и принцип работы KnowHow 25-03-2022, 19:09
    Сходить к зубному, сделать ремонт, купить бытовую технику Сходить к зубному, сделать ремонт, купить бытовую технику Казахстанские 17-03-2022, 18:17
    Объём электрохлама достиг веса Великой Китайской стены Объём электрохлама достиг веса Великой Китайской стены Мировые 17-03-2022, 18:01
    Sol Casino - лучшее в Казахстане Sol Casino - лучшее в Казахстане Казахстанские 3-03-2022, 19:08
    Стиль Пин Ап: особенности и преимущества Стиль Пин Ап: особенности и преимущества Культура 22-02-2022, 23:39
    Контекстная реклама не работает, что делать? Контекстная реклама не работает, что делать? Казахстанские 21-02-2022, 18:44
    Страна (Украина): будущим гражданам - зеленый свет, остальным - ужесточение. Как Россия хочет поменять правила для мигрантов Страна (Украина): будущим гражданам - зеленый свет, остальным - ужесточение. Как Россия хочет поменять правила для мигрантов Мировые 23-01-2022, 06:47
    Дорогие стиральные машины или бюджетные: что лучше? Дорогие стиральные машины или бюджетные: что лучше? KnowHow 21-01-2022, 09:45
    Ремонт стиральной или посудомоченой машины: выгодно или нет Ремонт стиральной или посудомоченой машины: выгодно или нет KnowHow 21-01-2022, 09:38
    Надувной гараж? Капсула? Чехол с молнией? — выбираем защиту для авто Надувной гараж? Капсула? Чехол с молнией? — выбираем защиту для авто KnowHow 12-01-2022, 03:47
    Несколько способов слушать музыку на андроид Несколько способов слушать музыку на андроид KnowHow 9-01-2022, 23:54
    Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств Общество 7-01-2022, 22:52
    Раз-раз! Procab у микрофона Раз-раз! Procab у микрофона KnowHow 7-01-2022, 22:46
    Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45 Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45 KnowHow 7-01-2022, 22:38
    Бесплатные катки в Алматы Бесплатные катки в Алматы Общество 27-12-2021, 22:44
    Плюсы и минусы у футбольного беттинга — ставки на футбол Плюсы и минусы у футбольного беттинга — ставки на футбол Спорт 26-12-2021, 03:08