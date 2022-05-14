Советы по выбору займов на карту от экспертов Mikrozaymi-Online.kz

14-05-2022, 03:02

В данной статье эксперты сайта Mikrozaymi-Online.kz поделятся советами как выбрать микрозаймы онлайн на карту в Казахстане, разобрав какие МФО дают самые выгодные займы на банковскую карту, рассмотрев самые важные критерии при выборе подобных микрокредитов и дав инструкцию по их оформлению, через интернет.

Как правильно выбрать микрозайм на банковскую карту

Чтобы правильно выбрать займ на карту необходимо учесть данные факторы:

Ставка. Прежде всего стоит посмотреть на процентную ставку и сравнить её с предложения других компаний. Чем ниже ставка по микрозайму, тем лучше для вас, поскольку не придется переплачивать лишних денег. При первом обращении клиента за деньгами в долг, некоторые МФО Казахстана дают беспроцентные займы, которым мы рекомендуем воспользоваться.

Прежде всего стоит посмотреть на процентную ставку и сравнить её с предложения других компаний. Чем ниже ставка по микрозайму, тем лучше для вас, поскольку не придется переплачивать лишних денег. При первом обращении клиента за деньгами в долг, некоторые МФО Казахстана дают беспроцентные займы, которым мы рекомендуем воспользоваться. Срок. Чем дольше срок микрокредита, тем лучше, поскольку меньше шанс на то, что вы просрочите оплату, испортив свою кредитную историю и получив штраф. Беря долгосрочный займ, вы, при желании и наличии денег, сможете досрочно погасить его, при этом проценты будут пересчитаны, за фактическое время его использования.

Чем дольше срок микрокредита, тем лучше, поскольку меньше шанс на то, что вы просрочите оплату, испортив свою кредитную историю и получив штраф. Беря долгосрочный займ, вы, при желании и наличии денег, сможете досрочно погасить его, при этом проценты будут пересчитаны, за фактическое время его использования. Возможность продления. Продление займа позволяет не уйти в просрочку, продлив срок микрокредита, при отсутствии средств на его погашение. Лучше брать микрозаймы на карту только в тех МФО, где присутствует возможность пролонгации займа, иначе вы можете получить крупные штрафы и большую сумму переплаты.

Продление займа позволяет не уйти в просрочку, продлив срок микрокредита, при отсутствии средств на его погашение. Лучше брать микрозаймы на карту только в тех МФО, где присутствует возможность пролонгации займа, иначе вы можете получить крупные штрафы и большую сумму переплаты. Проверка работы. Если у вас нет официальной работы или вы являетесь фрилансером, то даже не стоит подавать заявку в компании, проверяющие трудоустройство. В Республике Казахстан существует большое количество микрофинансовых компаний, дающих займы без проверки работы, и мы рекомендуем пользоваться ими.

Если у вас нет официальной работы или вы являетесь фрилансером, то даже не стоит подавать заявку в компании, проверяющие трудоустройство. В Республике Казахстан существует большое количество микрофинансовых компаний, дающих займы без проверки работы, и мы рекомендуем пользоваться ими. Проверка КИ. При проблем, в прошлом, с своевременным внесением платежей по кредитной карте, кредиту или оплате микрозайма, у вас не получиться оформить займ в МФО, проверяющих кредитную историю. Многие авторитетные сайты про микрокредиты и МФО, такие как Mikrozaymi-Online.kz, составляют подборки лучших займов без проверки КИ, которыми мы рекомендуем воспользоваться.

При проблем, в прошлом, с своевременным внесением платежей по кредитной карте, кредиту или оплате микрозайма, у вас не получиться оформить займ в МФО, проверяющих кредитную историю. Многие авторитетные сайты про микрокредиты и МФО, такие как Mikrozaymi-Online.kz, составляют подборки лучших займов без проверки КИ, которыми мы рекомендуем воспользоваться. Справки о доходах. Если компания запрашивает справку о доходах, то она очень тщательно проверяет своих заемщиков и вам стоит подавать заявку в неё, если вы действительно соответствуете всем её требованиям. Большинство МФО, к счастью, не требуют подобных справок, поэтому вы без проблем найдете выгодный вариант, даже при отсутствии справки о доходах.

Какие МФО дают самые выгодные займы на карту

Самые выгодные онлайн займы на карту дают не популярные компании, в которые ежедневно подают заявки тысячи клиентов, а в малоизвестных и новых МФО, которые вынуждены конкурировать с ними.

Новые и малоизвестные микрофинансовые организации нередко дают беспроцентные онлайн займы на карту, при первом займе. В данные компании, из-за их низкой известности, подается малое количество заявок и им приходится одобрять подавляющее большинство из них, чтобы получать клиентов. Если учесть, что в такие компании подают заявки далеко не самые лучшие заемщики, с точки зрения оценки их надежности и платежеспособности, то получить займ в этих МФО можно даже без работы или с плохой кредитной историей.

Где найти список выгодных предложений

Как оформить микрозайм на карту в Казахстане

Чтобы оформить микрозайм на карту перейдите на официальный сайт выбранной МФО, куда вы хотите отправить заявку. Зарегистрируйте личный кабинет заемщика, нажав на кнопку "Регистрация", т.к. без него вы не сможете подать онлайн-заявку на микрозайм.

Войдите в созданный личный кабинет заёмщика, нажав на "Вход" и введя указанные при регистрации номер и пароль. Войдя в кабинет, нажмите "Подать заявку", введите сумму и срок микрокредита, выберите получение на карту, укажите реквизиты карты, на которую хотите получить займ, после чего отправьте заявку на рассмотрение.

Через 1-30 минут, в зависимости от сроков рассмотрения заявки в конкретной МФО, вы узнаете о решении компании, получив смс-уведомление. Так же вы заметите, в личном кабинете, что статус созданной заявки изменился на "Одобрена" или "Отклонена". При одобрении, вы моментально получите деньги, на указанную при оформлении микрозайма карту. Так же вы заметите, что на вкладке займы в личном кабинете, появится новый займ, который вы сможете продлить или погасить, нажав на соответствующие кнопки.

Плюсы онлайн займов на карту

Главный плюс онлайн микрозаймов на банковскую карту в том, что они экономят заемщикам время и нервы, за счет того, что не нужно идти в МФО, стоять в очереди, общаться со злыми и уставшими сотрудниками, заполнять кучу документов и иметь дело с наличностью.