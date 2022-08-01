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Поиск попутных грузов по выгодной ставке по Казахстану и за его пределами

1-08-2022, 03:30

Как перевозчикам из Казахстана искать выгодные заказы на международной Бирже грузоперевозок ATI.SU? Понимая ваши потребности, команда ATI.SU ежедневно трудится над разработкой удобных в использовании сервисов.

LOADS.ATI.SU разработан с целью быстрого поиска попутных грузов по самой выгодной ставке. С помощью LOADS.ATI.SU можно искать как грузы для перевозок по Казахстану, так и грузы из Казахстана в Россию и наоборот.

Пошаговое руководство, как пользоваться LOADS.ATI.SU

1. Откройте главную страницу сайта ATI.SU

2. Найдите рубрикатор сервисов справа от логотипа Биржи (Грузы, Транспорт, Площадки, Проверки и тд). При входе на сайт с мобильной версии данное меню показывается открывающимся списком. В правом верхнем углу найдите три полоски и нажмите на них.

3. Нажмите на «Грузы», и вам откроется форма для ввода данных.

4. Введите основную информацию в поля «Откуда», «Куда», «Вес», «Объём», «Дата погрузки» и нажмите на кнопку «Найти грузы».

5. В появившемся списке предложенных грузов, найдите самый выгодный для вас вариант и нажмите «Показать контакты и ставку» (функция доступна только для зарегистрированных пользователей).

6. Свяжитесь с грузовладельцем, предлагающим оптимальные для вас условия.

Если первоначальный список грузовладельцев слишком обширен, и вам трудно в нём сориентироваться, вернитесь к заполняемой форме и настройте дополнительные параметры, указав тип кузова вашего автомобиля, габариты, наименование груза и другую необходимую информацию. Для вашего удобства все критерии можно выбрать из предложенных вариантов.

Если предложений по заданному маршруту при всех выставленных фильтрах все равно оказывается недостаточно, вы можете воспользоваться сервисом «Цепочки грузов», который автоматически построит маршрут, включив в него несколько заказов от грузовладельцев.

Для расчёта маршрута воспользуйтесь сервисом «Расчёта расстояний».

Работайте с удовольствием, а найти подходящий груз вам поможет Биржа грузоперевозок «ATI.SU»!

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