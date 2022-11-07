Фильтры для вентиляции: виды и особенности.

Сегодня, 02:23

Очистка приточного воздуха — важная функция систем вентилирования и кондиционирования. Эту задачу выполняют фильтры для вентиляции — элементы задерживают частицы пыли, грязи, аллергены и другие вредные примеси. Вопрос воздухоподготовки наиболее актуален в условиях города, вблизи проезжей части или промышленной зоны.

Чтобы обеспечить дом чистым воздухом, необходимо научиться выбирать, и своевременно менять фильтрующие элементы.

Если человек установил в своем жилье, офисе, на производстве вентиляционную систему значит ожидает получить приток свежего, чистого воздуха, а это невозможно без эффективной системы фильтрации. Поэтому при отсутствии качественной очистки воздушных масс смысл установки дорогостоящего оборудования теряется.

Даже если владелец не усмотрит необходимости в этой процедуре, то все равно это нужно будет делать для защиты механических частей самой системы.

Сторонние частицы, среди которых мелкие обломки веток, насекомые, поднятые ветром песчинки и пыль, способны привести к преждевременному износу и поломкам недешевого оборудования, а ремонт окажется дороже пакета качественных фильтров.

Кроме того, обслуживание будет обходиться на порядок дороже. К примеру, регулярно придется осуществлять перенастройку системы. А поскольку указанную операцию способны выполнить только специалисты, то каждая такая наладка будет дорогостоящей.

Существующие разновидности очистителей

Деление на виды считается условным, хотя оно охватывает всевозможные особенности фильтров. Это нужно, чтобы потребители, производители, продавцы лучше могли ориентироваться в конструктивных особенностях, разнообразии материалов. Для качественной очистки используются различные виды фильтров для вентиляции для систем вентиляции и кондиционирования. Чтобы потенциальные потребители легко разбирались в их возможностях, такие изделия разделяют по эффективности и назначению. Деление на разные группы стандартизировано государством.

Фильтрующие приспособления делятся на виды с учетом следующих особенностей:

по конструктивному исполнению; назначению, эффективности; принципу работы.

Как выбрать воздушный очиститель

Сама конструкция вентиляционной системы должна пройти испытание на устойчивость к возможным механическим воздействиям, которым она будет подвергаться в ходе использования. Эта процедура чрезвычайно важна.

Таким способом выясняется, будут ли фильтрам созданы условия для эффективного функционирования. Делать это нужно перед началом эксплуатации и после внесения существенных конструктивных изменений.

Все используемые фильтры должны соответствовать ряду условий. Так, во время работы эти изделия не должны выделять волокон, пыли, которые могут нанести повреждение людям, оборудованию. То есть любой очиститель должен быть гарантированно безопасным.

Важным качеством является герметичность, которая исключает просачивание загрязненного воздуха между корпусом изделия и его посадочной рамой. Аэродинамические характеристики обязаны соответствовать нормам для своего класса.

Каждый фильтр должен пройти испытание на эффективность, соответствие другим характеристикам, что обязательно указано в паспорте изделия или отдельным актом.

Формировать комплексную фильтрационную систему и изначально подбирать отдельные компоненты в ее состав должны производители, монтажные организации, так как сторонний человек не сможет учесть все важные нюансы, что приведет к низкой эффективности. Фильтры способны удалять из воздуха любые загрязнения, но для этого необходимо подобрать изделия с учетом соответствующих технических характеристик.