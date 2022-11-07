Какие качества развивает катание на коньках

Сегодня, 02:45

Любой вид физической нагрузки способствует укреплению организма. Футбол укрепляет ноги, баскетбол делает сильнее руки. Какие качества развивает катание на коньках, на какие органы влияет, можно узнать ниже. Тренировки могут перерасти в профессиональное занятие спортом.

На какие виды мышц идёт нагрузка

Большая нагрузка на ноги, хотя положительное воздействие отражается на всем организме. Икры, квадрицепсы задействованы, находятся в постоянном движении. Работают мышцы бедер, ягодиц. Уровень нагрузки зависит от положения тела.

Определиться, группы каких мышц работают при катании на коньках, можно, проанализировав способ коньковой пробежки. Движения руками предполагают поддержку равновесия, выполнение гимнастических упражнений. Особенно активно работает мускулатура плечевого пояса. Катание поможет укрепить их, но накачать не получится.

Корсетные мышцы помогают держать тело вертикально, отвечают за равновесие. Брюшной пресс, мышцы спины, живота — все работают активно. Людям с болью в суставах катание принесет облегчение.

Какие качества развиваются

Катание на коньках — полезное занятие, укрепляющее организм в целом. Качества, развиваемые тренировками, помогают проще реагировать на проблемы, преодолевать препятствия, бороться с заболеваниями. Если у вас нет коньков, то вы легко можете приобрести их в спортивных магазинах или специальных пунктах коньки на прокат.

Коньковые пробежки улучшают:

Внимательность. Во время движения надо следить за происходящим вокруг, чтобы избежать столкновения с другими катающимися. Координацию. Умение управлять коньками, избегать столкновений. Пластичность. Регулярная нагрузка на все мышцы делает их эластичными, упругими, что положительно отражается на фигуре. Общему оздоровлению организма способствует свежий воздух.

Польза от катания на коньках

Комплексное воздействие на организм обусловлено тем, что в процессе задействованы все группы мышц. Это дает возможность одновременно улучшать состояние:

костей;

фигуры;

мозговой активности;

вестибулярного аппарата;

сердца, сосудов;

позвоночника;

суставов.

После коньковых прогулок наблюдается улучшение эмоционального состояния. Психологи рекомендуют заниматься фигурным катанием в сложных жизненных ситуациях для улучшения самочувствия, при нарушении сна, стрессах.

Рекомендации для катающихся

Несколько советов для начинающих, опытных людей:

для снижения риска нанесения серьезных повреждений, необходимо надевать налокотники, наколенники;

на катке всегда присутствует тренер — не стесняйтесь спросить совета;

не стоит переживать из-за неумения кататься;

не помешает защититься от простуды шарфом, шапкой, перчатками;

не стоит качаться на катке;

одежда должна быть теплой, удобной, чтобы не стеснять движения.

Катание на коньках развивает выносливость, повышает мышечный тонус, способствует улучшению кровообращения. Занятия стимулируют внимательность, повышают настроение, стабилизируют работу внутренних органов.