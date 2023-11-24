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Услуги сервиса Zvonobot.kz

Вчера, 20:33

При ведении какого-либо вида бизнеса часто необходимо общаться со своими клиентами.

Раньше для этого приходилось нанимать специальный персонал и устанавливать телефонную связь. Зато теперь все значительно упростилось благодаря таким организациям, как «Звонобот». Тут все сделают автоматически, предварительно согласовав условия с заказчиком. Иными словами, робот за короткий промежуток времени сможет позвонить многим клиентам. Ведь обычно люди не хотят долго ждать ответа, поэтому они могут отказаться от товара или услуги.

Преимущества данной компании

Всего за пару минут роботы смогут быстро обзвонить тысячу клиентов, если обратиться в данную организацию. Кроме того, роботы могут задать нужные вопросы клиентам. В некоторых случаях разговоры передаются менеджерам или идет автоматическая отправка специального мобильного уведомления.

Этот сервис автообзвона клиентов позволяет моментально подтвердить заказы, сообщить про сезонные распродажи, провести опросы качества обслуживания, просто напомнить о существовании организации.

Поручив звонок роботу за небольшую плату, можно заняться многими другими важными делами.

Работа обзвон клиентов теперь не кажется такой уж и сложной. Ведь роботы в отличие от людей не устают и могут часами разговаривать и отправлять уведомления.

Дополнительная информация

Обратиться в рассматриваемую компанию можно по адресу в глобальной международной сети интернет https://zvonobot.kz/ или набрать номер телефона +7 (747) 094-23-20. Здесь быстро ответят на все интересующие вопросы и предложат выгодное сотрудничество.

Ведь местный сервис обзвонит всех клиентов и потом покажет подробный отчет с ответами.

За сам сервис платить не нужно. Однако денежные средства придется вносить за исходящие звонки и отправку уведомлений. Эти услуги обойдутся гораздо дешевле тех, где предлагают звонки с обычными операторами. Местная техническая поддержка помогает решить все возникающие вопросы.

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