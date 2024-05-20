В центре Москвы начали утепление фасадов эковатой мокрым способом

20-05-2024, 19:39

В центре Москвы стартовали работы по утеплению фасадов зданий с использованием передовых технологий. На этот раз выбор пал на эковату, а именно на метод "утепление фасада эковатой мокрый способ". Специалисты утверждают, что данный метод позволит значительно повысить энергоэффективность зданий и улучшить их внешний вид.

Эковата, состоящая из переработанной целлюлозы, является экологически чистым и безопасным материалом. Ее применение в строительстве набирает популярность благодаря высокой теплоизоляции и способности «дышать», что предотвращает образование плесени и конденсата внутри помещений. Мокрый способ нанесения эковаты заключается в том, что материал смешивается с водой и клеевым составом, после чего под давлением наносится на стены. Такая технология обеспечивает равномерное покрытие и надежное сцепление с поверхностью.

Мэрия Москвы отмечает, что утепление фасада эковатой мокрым способом станет частью масштабной программы по повышению энергоэффективности городских зданий. «Мы стремимся не только снизить теплопотери, но и улучшить экологическую ситуацию в городе, используя безопасные и устойчивые материалы», — заявил представитель мэрии.new

Жители домов, где уже проводятся работы, выражают надежду на значительное улучшение условий проживания. «Надеемся, что эта технология действительно оправдает ожидания. Зимой в наших квартирах было очень холодно, и счета за отопление росли. Теперь, возможно, ситуация изменится», — поделилась своими мыслями одна из жительниц дома на Тверской улице.

Эксперты строительной отрасли также позитивно оценивают перспективы использования эковаты. «Утепление фасада эковатой мокрым способом – это инновационное решение, которое сочетает в себе эффективность и экологическую безопасность. Мы ожидаем, что спрос на такие технологии будет только расти», — отметил инженер-строитель Андрей Смирнов.

Таким образом, применение эковаты с мокрым способом утепления фасадов не только улучшит энергосбережение, но и станет шагом к более устойчивому и экологически чистому городу.