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Охранно-защитная дератизационная система ОЗДС АПК ОЗДУ-М: инновации в борьбе с грызунами

10-03-2025, 17:53

Контроль популяции грызунов является ключевой задачей на предприятиях агропромышленного комплекса, складах, зернохранилищах и других объектах, подверженных риску заражения вредителями. Одним из передовых решений в этой области является охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС) АПК ОЗДУ-М, разработанная в соответствии с техническими условиями ТУ 7399-001-87603431-2010. Данная система использует запатентованный алгоритм воздействия на грызунов, который обеспечивает максимальную эффективность при минимальных затратах электроэнергии и технического обслуживания.

Особенности работы ОЗДС АПК ОЗДУ-М

Основное отличие системы ОЗДУ-М от традиционных электрических дератизаторов заключается в уникальном алгоритме подачи высоковольтного разряда. В большинстве аналогичных систем применяется постоянное циклическое воздействие, что снижает их эффективность, поскольку грызуны могут адаптироваться к ритму работы устройства. В ОЗДУ-М реализован принцип апериодического воздействия: межимпульсный интервал изменяется случайным образом в диапазоне от 0,2 до 2 секунд, а длительность высоковольтного импульса варьируется в пределах 10-20 миллисекунд.

Этот подход делает систему более непредсказуемой и исключает возможность адаптации вредителей. Высоковольтные импульсы создаются на базе микропроцессорного блока управления, который работает под управлением оригинального программного обеспечения.

Конструктивные особенности

Энергоэффективность и надежность

Конструкция ОЗДС АПК ОЗДУ-М разрабатывалась с учетом требований к надежности и долговечности. Применение современных высокотехнологичных электронных компонентов позволило снизить энергопотребление и повысить устойчивость к внешним воздействиям. Важной особенностью системы является наличие алгоритма самотестирования, который регулярно (от 5 до 60 секунд) проверяет параметры работы устройства. При обнаружении отклонений система автоматически перезапускается, снижая вероятность отказов и увеличивая общий срок службы.

Высоковольтный блок усиления

Одна из ключевых частей системы — высоковольтный блок усиления, оснащенный инновационной системой гальванической развязки. В отличие от традиционных решений, где узел гальванической развязки закрепляется ненадежным способом, что может приводить к ухудшению контакта, в ОЗДУ-М используется специально разработанная печатная плата с уникальной формой токопроводящих дорожек. Это обеспечивает стабильность работы системы даже при механических воздействиях.

Электризуемый барьер

Еще одним важным элементом системы является электризуемый барьер, который создан с применением передовых материалов. В отличие от устаревших решений, требующих сложного монтажа и подверженных окислению, в ОЗДУ-М используется многожильный медный проводник с оловянным покрытием, исключающим коррозию. Барьер имеет компактное поперечное сечение (5×40 мм) и выполнен из силиконового компаунда с высокой диэлектрической прочностью (более 20 кВ/мм).

Благодаря этому его можно устанавливать в местах с высокой влажностью и интенсивным движением людей и техники. Упрощенная процедура монтажа за счет предварительно закрепленного клеммника и возможности крепления на монтажный клей делает установку максимально удобной и быстрой.

Преимущества ОЗДУ-М перед конкурентами

Сравнивая ОЗДУ-М с аналогами, можно выделить ряд ключевых преимуществ:

  • Запатентованный алгоритм работы — случайная подача импульсов не дает вредителям адаптироваться к системе.

  • Высокая энергоэффективность — минимальное энергопотребление за счет использования современных микропроцессоров и уникальной схемотехники.

  • Автоматическое самотестирование — позволяет системе самостоятельно выявлять сбои и предотвращать отказ.

  • Устойчивая конструкция — надежные механические соединения, минимальные размеры барьера и отсутствие подверженности коррозии.

  • Простота монтажа — возможность установки без сложных подготовительных операций.

Область применения

Система ОЗДУ-М широко используется в различных сферах, где требуется защита от грызунов:

  • Сельское хозяйство — защита зернохранилищ, элеваторов, животноводческих комплексов.

  • Пищевая промышленность — предотвращение порчи продукции на складах и производственных линиях.

  • Склады и логистические центры — обеспечение чистоты и безопасности товаров.

  • Энергетические объекты — защита кабельных трасс от повреждений грызунами.

ОЗДС АПК ОЗДУ-М представляет собой одно из наиболее эффективных решений для борьбы с грызунами. Уникальная технология апериодического воздействия, инновационная конструкция и высокая надежность делают эту систему оптимальным выбором для предприятий, которым важна бесперебойная работа и защита от вредителей. Простота установки, низкие эксплуатационные затраты и возможность автоматической диагностики делают ОЗДУ-М одной из самых перспективных дератизационных систем на рынке.

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