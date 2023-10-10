Надувные ангары — все, что вам нужно знать о современных сооружениях

10-10-2023, 06:02

Современные технологии строительства постоянно совершенствуются, и одним из выдающихся достижений в этой области являются надувные ангары, предлагаемые компанией АТМосфера. Эти многофункциональные сооружения имеют ряд неоспоримых преимуществ, которые делают их привлекательными для широкого круга пользователей.

1. Экономически выгодное решение Возведение капитальных зданий требует значительных затрат времени и денег. В то время как надувные ангары обладают невысокой себестоимостью по сравнению со строительством традиционных сооружений. Это делает их идеальным выбором для событий, требующих временного крыльца.

2. Быстрая установка Скорость производства и монтажа надувных ангаров поражает. За 20 рабочих дней можно получить полностью функциональное сооружение. Полное развертывание их занимает всего лишь от 3-х дней, что позволяет быстро реагировать на изменяющиеся потребности.

3. Высокая мобильность Надувные ангары можно легко транспортировать и устанавливать на любой твердой поверхности. Их компактность в упакованном состоянии позволяет перевозить в стандартных грузовых автомобилях, делая их идеальными для событий и проектов, требующих временных структур.

4. Надежность и долговечность Надувные ангары рассчитаны на эксплуатацию в самых разнообразных условиях. Они выдерживают влажность воздуха до 98%, скорость ветра до 25 м/с (или до 20 м/с при пылевой насыщенности до 5 г/м³), атмосферное давление до 3000 м над уровнем моря, и температуры от −50 °C до +70 °C. При правильной эксплуатации они могут служить более 15 лет.

5. Универсальность использования Надувные ангары подходят для разных сфер деятельности и могут использоваться круглогодично. Они находят применение в ремонте и техобслуживании авиации, сельском хозяйстве, автосервисе, логистике, спортивных сооружениях, а также для организации культурных мероприятий.

Пневмокаркасные и воздухоопорные ангары: разница в конструкции

Существует два основных типа надувных ангаров: пневмокаркасные и воздухоопорные.

Пневмокаркасные ангары состоят из арочных баллонов, накаченных воздухом под давлением, и покрытых защитным полотном. Они не требуют специально подготовленного места для установки и могут быть установлены на любой ровной поверхности.

Воздухоопорные сооружения состоят из армированной ПВХ ткани, крепящейся к фундаменту с использованием анкерной системы. Воздух подкачивается, создавая необходимое внутреннее давление, что позволяет куполу сохранять форму без жесткого каркаса.

Надувные ангары от компании АТМосфера предоставляют уникальные возможности для быстрой, экономически выгодной и универсальной установки временных сооружений. Независимо от того, нужны ли они для авиационных нужд, сельскохозяйственных операций, спортивных мероприятий или других сфер, надувные ангары предоставляют надежное и удобное решение. Надувные ангары цена — вопрос, на который вы сможете получить ответ, связавшись с нами и узнав более подробную информацию о наших продуктах.