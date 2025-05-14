Тимур Турлов: путь от международного бизнесмена к гражданину Казахстана

14-05-2025, 18:21

Предприниматель и глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов уже давно стал заметной фигурой в деловой среде Казахстана. Но в последние два года его личная и профессиональная трансформация вышла за рамки экономики. Тимур Турлов не просто перенёс центр своего бизнеса в Алматы — он меняет язык общения, осваивает местную культуру и строит бизнес-империю нового типа. Его история — пример быстрой адаптации в условиях глобальных вызовов и локальных возможностей.

Новый дом: почему Турлов выбрал Казахстан

Тимур Турлов переехал в Казахстан более десяти лет назад, но окончательное решение о смене гражданства он принял в 2022 году. Сегодня он — полноправный гражданин страны, входит в пятёрку самых богатых людей Казахстана по версии Forbes с состоянием $3,1 млрд и активно инвестирует в её будущее.

На фоне ухода международных компаний и геополитической нестабильности, Казахстан стал для Freedom Holding стратегическим хабом. Здесь компания развивает телекоммуникации, цифровую экономику и инвестиционные платформы.

Язык как стратегия: как миллиардер осваивает казахский

Несмотря на высокую занятость, Тимур Турлов регулярно занимается казахским языком. В 2023 году он сообщил, что провёл более 170 онлайн-уроков с репетитором. По его словам, знание грамматики уже позволяет ему строить простые фразы, а вот уверенности в разговорной речи пока не хватает.

«Очень надеюсь научиться нормально выступать. Постоянно это практикую. Писать в соцсетях пока сложно — консультируюсь с коллегами», — признаётся бизнесмен.

Символичным жестом стало то, что первым выученным наизусть текстом стал государственный гимн Казахстана. Его дети, по словам Турлова, тоже изучают язык и уже говорят на нём лучше родителей.

Публичная демонстрация: выступление на казахском в эфире

Широкий резонанс вызвало участие Тимура Турлова в телевизионной программе «Жаңа түнгі студияда», где он отвечал на вопросы ведущего на казахском языке. Пусть не без ошибок, но искреннее стремление говорить на государственном языке получило положительный отклик в обществе.

Это выступление стало важным сигналом: глава крупной международной компании не только ведёт бизнес в Казахстане, но и уважает его культуру и язык. На фоне напряжённой дискуссии о роли казахского языка в публичном пространстве такой шаг воспринимается как акт уважения и интеграции.

Уход с российского рынка: цена независимости

Одним из самых важных решений Freedom Holding стало полное прекращение деятельности в России. После начала конфликта в Украине компания столкнулась с санкционными рисками и нормативными ограничениями. В результате дочерние структуры в РФ были проданы за $140 млн — по сути, по остаточной стоимости.

«Нам пришлось пожертвовать частью бизнеса ради долгосрочной репутации. Но мы сохранили доверие партнёров и укрепились в Казахстане», — отметил Турлов.

Несмотря на значительные инвестиции в российскую инфраструктуру в предыдущие годы, компания предпочла выйти из юрисдикции, которая больше не соответствовала её стратегическим ценностям.

Прорыв на Уолл-стрит: сделка с Maxim Group

Параллельно с выходом из одного рынка, Турлов активно осваивает другой — американский. Freedom Holding приобрела инвестиционный банк Maxim Group за $400 млн, из которых половина была оплачена акциями холдинга. Это решение стало результатом продуманной стратегии и доверия со стороны американских партнёров.

Турлов уверен: потенциал объединения в технологической синергии. Freedom Holding активно работает с розничными инвесторами, в то время как большинство американских инвестбанков сосредоточены на институционалах. Это даёт казахстанской компании конкурентное преимущество.

Новый вектор: Украина и стартапы

Следующим направлением роста может стать Украина. По словам Тимура Турлова, компания рассматривает возможность зайти на рынок после стабилизации ситуации. Параллельно продолжаются инвестиции в технологические стартапы в Казахстане и за рубежом — от финтеха до телеком-инфраструктуры.

В целом Freedom Holding сегодня перестраивается в международный хаб с казахстанским центром. Компания уходит от географической зависимости и делает ставку на цифровые решения и доступ к глобальному рынку капитала.

Личность, трансформирующая бизнес

История Тимура Турлова — это больше, чем биография миллиардера. Это путь человека, который не боится менять страну, язык, подходы к бизнесу. Тимур Турлов показывает, как предприниматель может быть не просто инвестором, но и гражданином, который вовлечён в развитие своей страны проживания.