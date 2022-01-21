Кто такой визионер и как им стать при помощи сервиса достижения целей

21-01-2022, 20:51

С точностью предугадать будущее невозможно. А описать его возможные сценарии — вполне. Разбираемся, что такое визионерство и какие конкурентные преимущества оно дает компании или конкретно вам, используя сервис достижения целей (aimto.top).

Кто такой визионер

Визионером называют человека, который имеет четкое представление о том, как должно выглядеть будущее, и может обозначить конкретные шаги по воплощению видения в жизнь. В русский язык слово «визионер» пришло из французского: visionnaire (от лат. visio — «видение») переводится как провидец, прорицатель, мечтатель. В современном значении слово имеет положительную окраску. Но изначально его употребляли в другом значении. В XVIII веке так называли человека, «который предается непрактичным фантазиям», то есть фантазера.



В бизнесе визионер — это человек, который ориентируется на рынке и может предвидеть тренды. Он фокусируется не на том, что уже есть, а на том, что может быть, и использует это видение для развития бизнеса. Визионерами можно назвать основателей и руководителей крупнейших технологических компаний: основателя Apple Стива Джобса, основателя Meta (новое название Facebook) Марка Цукерберга, основателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, главу Amazon Энди Джесси и главу Microsoft Сатью Наделла.

Примеры визионерства в бизнесе

Стратегия Shell

Яркий пример, когда визионерство дало компании значимые конкурентные преимущества, — стратегия нефтегазовой компании Shell в 1970-е годы. Ее вовремя скорректировал руководитель парижской службы планирования Shell Пьер Вак. Он убедил совет директоров подготовиться к неминуемому нефтяному кризису и многократному повышению цен на топливо. По прогнозам Вака, стоимость одного барреля могла увеличиться с $2 до $10. В 1973 году кризис действительно начался — страны ОПЕК расторгли контракты с США и Европой, а Shell, подготовившая запасы нефти на годы вперед, оказалась в выигрыше.

Создание Netflix

Другой успешный визионер — соучредитель и главный исполнительный директор Netflix Рид Хастингс. В конце 1990-х годов он заметил, что американцы все чаще смотрят фильмы дома, а не в кино, и при этом не хотят ходить в видеомагазины и прокаты. В 1997 году Хастингс со своим другом Марком Рэндольфом основали Netflix — компанию, которая отправляла своим клиентами DVD по почте. С развитием интернета компания запустила стриминговый сервис, ставшим крупнейшим в мире видеосервисом с онлайн-подпиской.

Предсказание Siri

Изобретатель систем распознавания текстов и синтеза речи Рэй Курцвейл (сейчас — технический директор в области машинного обучения и обработки естественного языка в Google) в 15 лет создал прообраз Shazam. Программа распознавала классические мелодии и могла писать оригинальную музыку в похожем стиле. А на втором курсе Массачусетского технологического института Курцвейл создал Kurzweil Computer Products — компанию, которая развивала технологии распознавания текстов (OCR). В 1990-е годы Рэй Курцвейл предсказал, что к 2009 году будут созданы полноценные голосовые интерфейсы для общения с компьютером. Правда оказалась рядом: в начале 2010-х годов началось развитие виртуальных ассистентов Siri и Alexa.

Трансформация «Сбера»

В России визионером можно назвать Германа Грефа, который предсказал тренд на новый подход к финансовым сервисам и создал экосистему «Сбера». Так крупнейший банк превратился в технологическую компанию с различными сервисами от доставки еды до телемедицины. Трансформация одной компании привела к изменению в целой отрасли.

Что делает визионер

Как отмечает ректор бизнес-школы ИМИСП Ярослав Павлов, должности «визионер» в российских компаниях не существует. По его словам, визионерское мышление может быть характерно для основателей компании, генеральных директоров, директоров по развитию и технических директоров. «При этом в западных компаниях довольно давно существуют штатные футурологи. Они начали появляться в 1960-е годы, а сейчас стали мейнстримом. В России это становится трендом последние несколько лет. Вопросы визионерства, футурологических исследований, трендвотчинга раньше были в нашей стране объектом насмешки, но сейчас люди поняли, что это дает возможности для развития бизнеса в долгосрочной перспективе», — рассказывает он.

Предсказать что-то абсолютно точно невозможно, но инструментально можно проработать картину будущего и описать сценарии его развития. По словам Ярослава Павлова, для отслеживания трендов на рынках используются вполне конкретные методики:

Межотраслевые исследования. Поиск ниш, которые появляются на стыке отраслей.

Экспертные интервью. Они могут проводиться со специалистами в смежных отраслях, с учеными, с продвинутыми клиентами компании.

Форсайт-сессии. Это метод коммуникации в группе, который позволяет ее участникам обсудить, какие сценарии будущего возможны, определить желаемый для компании и согласовать действия по его достижению.

Методика бизнес-ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Он позволяет выявить, какие проблемы есть в бизнес-процессах компании, оценить, на каком этапе находится реализация поставленных целей и определить следующий шаг в развитии компании.

Контент-анализ. С его помощью можно мониторить патентные базы и определять, какие тематические направления растут. Если они показывают продолжительный рост, особенно ускоряющийся, — это с высокой вероятностью тренд.

Критика визионерства

По мнению ряда исследователей в сфере менеджмента, визионерский подход в управлении неэффективен, если другие сотрудники компании не разделяют видения руководителя-визионера. Ученые исследовали визионерство и стратегическую согласованность (как топ-менеджмент согласовывает изменение стратегии компании и приоритет задач с менеджерами среднего звена) в двух компаниях Западной Европы. Одна компания работает в сфере энергетики, другая — транспорта. Исследователи опросили 136 сотрудников компаний и оценили уровень визионерского лидерства и стратегическую согласованность в коллективах.



Результаты исследования показали, что если менеджеры среднего звена поддерживали и понимали стратегическое видение руководства, то визионерство давало компании очевидные плюсы. В таком коллективе сотрудники были более заинтересованы в реализации стратегии компании. Однако там, где менеджеры не разделяли видение высшего руководства, работа в командах была менее согласована. Сотрудники такой компании, не понимающие стратегию визионеров, отмечали, что топ-менеджеры лишь создают путаницу в их работе. Они не были заинтересованы в реализации видения руководства.

Помимо согласованности стратегии, есть несколько других проблем, с которыми может столкнуться визионер:

Упустить детали. Визионеры как правило видят общую картину мира и могут упустить важные нюансы для их бизнеса. Поэтому им стоит иметь в команде людей, сфокусированных на деталях, и взаимодействовать с ними.

Упустить обстоятельства. Руководители-визионеры могут пожертвовать сегодняшними обстоятельствами ради идеи будущего. Они могут игнорировать важные вопросы, которые требуют их внимания в данный момент, потому что ориентированы на будущее.

Упустить другие возможности. Руководители-визионеры, сосредоточенные на одной цели, могут упустить другие возможности, которые есть сейчас, а не появятся в будущем.

Как стать визионером

Перечисленных опасностей можно избежать, если визионер, несмотря на свою предусмотрительность, не будет забывать о сегодняшнем дне. В таком случае визионерство принесет компании очевидные преимущества. Другой вопрос — как стать эффективным визионером.



По мнению Ярослава Павлова, визионерами могут стать не все, но применять определенные методики, чтобы предсказывать различные сценарии, может руководитель любого уровня. «В целом можно выделить четыре характеристики, определяющие визионера: широкий социальный капитал; высокая творческая активность; глубокая интегрированность в цепочку поставок — человек должен понимать специфику бизнеса, с которым имеет дело; и интуитивная прозорливость. Последнюю характеристику очень сложно измерить. Развивая мышление, интуитивную прозорливость можно в какой-то степени натренировать, но все-таки кому-то от рождения дано чуть больше, кому-то — чуть меньше», — говорит Павлов.



Есть несколько рекомендаций, как стать эффективным визионером: