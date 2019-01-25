Boeing испытал пассажирский беспилотник

Сегодня, 07:47

Авиастроительная корпорация Boeing впервые испытала прототип автономного пассажирского воздушного судна (PAV), предназначенного для полетов в городских условиях. Испытания аппарата прошли успешно, сообщение о них опубликовано на сайте корпорации, пишет РБК.



По словам технического директора Boeing Грега Хислопа, корпорации удалось пройти путь от концепта до работоспособного прототипа за один год. В компании рассчитывают, что аппарат сможет совершать полеты на расстояние до 80 км.

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Мини-самолет размером 9 на 8,5 м оснащен электродвигателем. Во время испытаний он совершил вертикальный взлет и посадку, а также сумел зависнуть на одном месте (промежуточное парение). Созданием и доводкой прототипа занимаются подразделение корпорации Boeing NeXt, а также дочерняя фирма — Aurora Flight Sciences.

Во время следующих испытаний компании предстоит опробовать переход от режима вертикального взлета к горизонтальному полету и обратно. Этот этап, как правило, является наиболее серьезной инженерной задачей для любой машины с вертикальными взлетом и посадкой, отмечается в сообщении Boeing.

Это не единственная модель Boeing, оснащенная электродвигателем. Boeing NeXt также разрабатывает беспилотный грузовой электросамолет (CAV), предназначенный для перевозки грузов весом не более 226 кг (500 фунтов). CAV совершил свой первый полет в помещении в прошлом году, его летные испытания на открытом воздухе пройдут в 2019 году.