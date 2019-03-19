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IBM подумывает над запуском собственного стейблкоина

Вчера, 07:44
IBM подумывает над запуском собственного стейблкоина


Руководитель блокчейн-направления IBM Джесс Лунд в разговоре с Cheddar намекнул, что перспективной будущей разработкой технологического гиганта может стать ориентированный на банковский сектор стейблкоин, пишет forklog.com.

По словам Лунда, «стабильная монета» будет использоваться для трансграничных и межбанковских платежей. Мотивом для ее создания послужил «рыночный спрос», особенно со стороны финансовых учреждений. Также он отметил, что детальная информация о новом платежном средстве появится на следующей неделе.

«Некоторые мировые банки видят в стейблкоинах на базе национальных валют огромные перспективы для развития бизнеса», — отметил представитель IBM.


IBM подумывает над запуском собственного стейблкоина

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На вопрос о том, насколько новый стейблкоин будет похож на JPM Coin, Лунд ответил, что это будет не проприетарная монета, в отличие от решения от JPMorgan.

«Однако, я думаю, то, что они делают, имеет для них большое значение. На наш взгляд, стейблкоины должны быть гораздо доступнее, а блокчейн-решение World Wire поможет обеспечить взаимозаменяемость цифровых активов, используемых финансовыми учреждениями», - заметил он.

Использующая протокол Stellar универсальная система Blockchain World Wire позволяет финансовым учреждениям мгновенно осуществлять клиринг и трансграничные платежи. Среди прочих преимуществ платформы IBM называет прозрачность операций, низкие издержки, повышенную производительность, упрощенную форму оплаты за транзакции и высокую степень безопасности.

Также напомним, летом прошлого года IBM и стартап Stronghold объявили о планах по запуску стейблкоина USD Anchor на блокчейне Stellar.

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