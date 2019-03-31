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Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Вчера, 07:35
Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower


Компания Apple решила отказаться от планов выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower, сообщает РБК.

По его словам, продукт не удалось довести до совершенства.

«После долгих усилий мы пришли к выводу, что AirPower не сможет достичь наших высоких стандартов, и мы свернули проект», — заявил он. Однако, несмотря на отказ от реализации проекта, представитель компании отметил, что Apple по-прежнему заинтересована в развитии направления беспроводных устройств.


Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

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AirPower — площадка, позволяющая заряжать совместимые устройства с использованием протокола беспроводной передачи энергии Qi. Apple анонсировала AirPower в сентябре 2018 года на презентации, посвященной запуску iPhone X и iPhone 8. Эти смартфоны стали первыми моделями, которые поддерживают беспроводное зарядное устройство. Также был представлен чехол для беспроводной зарядки наушников AirPods.

В компании заявляли, что AirPower поступит в продажу в 2018 году и позволит заряжать до трех устройств (iPhone, Apple Watch и AirPods) одновременно. Предполагалось, что смартфон и другие девайсы можно будет размещать на AirPower как угодно — система должна была подстраиваться автоматически.

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