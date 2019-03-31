Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Вчера, 07:35

Компания Apple решила отказаться от планов выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower, сообщает РБК.

По его словам, продукт не удалось довести до совершенства.

«После долгих усилий мы пришли к выводу, что AirPower не сможет достичь наших высоких стандартов, и мы свернули проект», — заявил он. Однако, несмотря на отказ от реализации проекта, представитель компании отметил, что Apple по-прежнему заинтересована в развитии направления беспроводных устройств.

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AirPower — площадка, позволяющая заряжать совместимые устройства с использованием протокола беспроводной передачи энергии Qi. Apple анонсировала AirPower в сентябре 2018 года на презентации, посвященной запуску iPhone X и iPhone 8. Эти смартфоны стали первыми моделями, которые поддерживают беспроводное зарядное устройство. Также был представлен чехол для беспроводной зарядки наушников AirPods.

В компании заявляли, что AirPower поступит в продажу в 2018 году и позволит заряжать до трех устройств (iPhone, Apple Watch и AirPods) одновременно. Предполагалось, что смартфон и другие девайсы можно будет размещать на AirPower как угодно — система должна была подстраиваться автоматически.