Авиакомпании заявили о потерях из-за запрета Boeing 737 Max

Сегодня, 07:52

Запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max сократит прибыли американских и европейских авиакомпаний в 2019 году в общей сложности на сотни миллионов долларов. Таким образом, Boeing столкнется с существенными расходами на предоставление компенсаций своим клиентам, пишет газета Financial Times.

Общий объем компенсаций оценить невозможно, поскольку пока неясно, когда полеты самолетов Boeing 737 Max будут возобновлены, отмечают отраслевые специалисты, пишет Интерфакс-Казахстан.

Безопасность Boeing-737 MAX была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев. В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

Эксплуатация этих самолетов была приостановлена по всему миру 13 марта и не возобновится до тех пор, пока Boeing не представит обновленное программное обеспечение для решения проблем, считающихся причиной авиакатастроф.

Когда Boeing представит обновленное ПО, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) США должно подтвердить безопасность самолетов. Авиационные регуляторы других стран ранее заявили о намерении провести независимую оценку безопасности Boeing-737 MAX 8.

Boeing оценил убытки от запретов на полеты 737 MAX

Компенсации «вряд ли будут выплачиваться в форме наличных», отмечает источник FT. В прошлом, по его словам, Boeing предоставлял клиентам скидки на будущие покупки самолетов или шел на уступки авиакомпаниям в отношении сроков поставок, приспосабливаясь к наиболее подходящему для клиента графику.

Норвежский лоукостер Norwegian Air Shuttle, владеющий одним из крупнейших парков самолетов Boeing-737 MAX 8, ранее на этой неделе сообщил, что Boeing согласился отложить поставки 14 самолетов Max 8 с 2020 года на 2021 год.

Главный исполнительный директор American Airlines Дуглас Паркер сообщил в минувшую пятницу, что в результате приостановки эксплуатации самолетов Boeing доналоговая прибыль авиакомпании в 2019 году будет ниже на 350 млн долларов.

Он отметил, что пока не вел переговоров с Boeing относительно компенсации, поскольку в данный момент авиакомпания «сфокусирована на совместной работе с Boeing, чтобы вернуть в строй и ресертифицировать» самолеты Boeing-737 MAX 8.

Глава Southwest Airlines Гэри Келли на прошлой неделе заявил, что в результате запрета на полеты Boeing-737 MAX 8, приостановки работы правительства США в начале года, а также ряда других разовых факторов компания недополучила выручку в размере 200 млн долларов в первом квартале.

Аналитик Morningstar Дэнни Гуд оценивает потери Southwest Airlines именно от приостановки эксплуатации самолетов в 60 млн долларов.

Европейские авиакомпании на данный момент сообщили о потенциальных потерях в общей сложности более 350 млн евро из-за запретов на полеты Boeing-737 MAX 8.

Tui изначально заявила, что будет терять 3 млн евро в неделю из-за этой проблемы. В конце марта авиакомпания предупредила, что в случае, если полеты Boeing-737 MAX 8 возобновятся хотя бы в середине июля, ее разовые потери в результате запрета на их эксплуатацию составят 200 млн евро, и этот показатель вырастет на 100 млн евро, если запрет сохранится до сентября.