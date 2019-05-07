Букмекерский бизнес о социальной ответственности и благотворительности

Вчера, 07:41

Существует ли в букмекерском бизнесе социальная ответственность, поддерживают ли букмекеры спорт и занимаются ли благотворительностью? Прокомментировать эти вопросы мы попросили Исполнительного директора Ассоциации Букмекеров Казахстана, г-жу А.Смагулову:

«Букмекерский бизнес неразрывно связан с социальной ответственностью в нашей стране. Хочется отметить, что во многих развитых странах мира социальный вклад букмекеров реализуется через одну из двух моделей:

(1) разумное налогообложение со стороны государства и взамен высокий уровень социальной ответственности со стороны букмекеров, либо

(2) существенное налогообложение со стороны государства и отсутствие прямого социального вклада со стороны букмекеров, т.к. вся поддержка от букмекеров косвенно проходит через выплаты налогов и распределяются уже государством.

В первом варианте администратором социальной поддержки являются сами букмекеры, которые могут более эффективно контролировать куда тратятся деньги.

При втором варианте букмекеры не контролируют государственный аппарат и не определяют в какие социальные проекты направляются поступления от букмекеров.

Стоить отметить, что в Казахстане действует вторая модель с сильнейшей мутацией, т.к. вместо «существенного налогообложения» в стране установлено «мега-существенное налогообложение (например, налоги у казахстанских букмекеров в 10 раз больше чем в странах ЕАЭС, а некоторые виды налогов, как НДС априори вообще не должны применяться к букмекерам, т.к. этого нет ни в одной стране мира и не применимо по природе этого бизнеса). Текущая налоговая ситуация по сути убивает казахстанский бизнес и с каждым годом мы видим, как существенно сокращается количество касс букмекерских контор».

Судя по данным из открытых источников, букмекеры финансируют социальные проекты в рамках исполнения поручений Президента и Правительства по социальной ответственности казахстанского бизнеса.

Среди таких проектов можно отметить наиболее крупные:

• Футбольный клуб «Астана» - у него всего три спонсора: Фонд Самрук-Казына, Президентский клуб «Астана» и букмекерская контора ОЛИМП.

• Футзальный клуб «Кайрат» - двукратный обладатель кубка УЕФА, спонсором которого является букмекерская контора ОЛИМП.

• Казахстанская Федерация Футбола – ее генеральным партнером является букмекерская контора ГОЛ+ПАС.

• Высшая Хоккейная Лига (ВХЛ), хоккейные команды: «Сарыарка» (г. Караганда) и «Торпедо» (г. Усть-Каменогорск) – их спонсором является букмекерская контора Tennisi.kz

• Футбольный клуб «Шахтер» (Караганда) – одним из ее спонсоров является букмекерская контора Tennisi.kz

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Букмекерская контора ГОЛ+ПАС на протяжении длительного времени оказывает спонсорскую помощь спортивному клубу «Наша кампания» (Астана), которая на тот момент выступала в элитном дивизионе чемпионата страны. ГОЛ+ПАС сотрудничала с такими футбольными клубами, как «Химик» (Степногорск), «Астана-1964», «Байтерек» (Астана) и женским клубом «Астана», и продолжает поддерживать подрастающее поколение игроков, спонсируя детскую футбольную школу в Астане (в ней обучаются 300 детей). Среди воспитанников данной футбольной школы - чемпион страны Абдуалиев Куаныш. Член сборной молодежной Сагнаев Султан (2000 г.р). Более 10-ти воспитанников играют в различных командах страны (действующие футболисты). Футболисты школы участвовали в чемпионатах Казахстана по футболу в Премьере лиги, неоднократные участники чемпионата города. Также ГОЛ+ПАС спонсировал Лигу любителей футбола в 2017-2018 гг.

Букмекерская контора ОЛИМП на постоянной основе осуществляет спонсорство трансляции мировых событий в области спорта на телеканалах Казахстан, Казспорт, Сетанта Казахстан и Хабар, в том числе: Чемпионата Европы на телеканале Казахстан; cпонсорство трансляции Английской премьер лиги, футбольных лиг Испании, Италии, Германии и Франции.

Более того в рамках популяризации спорта сайт БК Олимп долгое время был единственным ресурсом, который транслирует на своем сайте практически все турниры по теннису, хоккею и баскетболу (которые не были трансляциями на казахстанском телевидении). В рамках популяризации спорта ОЛИМП проводил спонсорскую помощь спортивной студенческой команде по мини-футболу университета КИМЭП, спонсировал республиканский чемпионат по футболу среди детей-сирот «Навстречу мечте» (организатор фонд «Бауыржан»).

Букмекерская контора PROFIT на протяжении двух лет спонсирует проведение спортивных мероприятий по вольной борьбе и arm-wrestling в Западном Казахстане. Так в городе Жанаозен собираются сильнейшие спортсмены из Атырау, Актау, Актобе, Уральска и всего Мангышлакского полуострова.

Букмекерская контора Tennisi.kz оказывала поддержку детской футбольной команде СДЮШОР №2 г. Алматы, неоднократно спонсировала чемпионаты Любительской Футбольной Лиги г.Алматы, осуществляло спонсирование и поддержку многочисленных турниров разной масти, различных видов спорта (баскетбол, футбол, волейбол, теннис) и многое другое.

Авангардом благотворительности в Казахстане является букмекерская контора ОЛИМП. Среди прочего ОЛИМП:

• спонсирует Фонд Развития Евразийского Искусства, приоритетом которого является выявление и поддержка талантливой молодёжи в области музыки

• оказывал помощь в проведении фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями «Жулдызай» в г.Астане

• отправлял детей в Турцию Сайрамского детского дома №4

• отправлял детей в Турцию Федоровского детского дома (г.Костанай)

• спонсорская помощь детскому дому №8 семейного типа г.Семипалатинск

• отправляли в Турцию детей детского дома №4 г.Степногорска

• спонсорская помощь детскому дому «лынша»

• отправляли детей областной детской деревни семейного типа «Шанырак» в ОАЭ.

Букмекерская контора Pari Match является спонсором благотворительного фонда «Ниет».

Букмекерская контора Tennisi.kz осуществляет оказание спонсорской помощи Совету Ветеранов Казахстана.

«В своих устремлениях социальной помощи, букмекеры стараются не афишировать свои благие дела, т.к. это не принято делать в цивилизованном обществе. Однако очвидно, что за годы своего существования, компании сделали не мало в данном направлении. При этом следует учесть, что в связи с озвученной выше беспрецедентной налоговой нагрузкой, возможности по благотворительности у букмекеров сильно ограничены – соответственно всем помочь мы конечно хотим, но не можем» - добавила г-жа А.Смагулова, Исполнительный директор Ассоциации Букмекеров Казахстана.